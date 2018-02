DE PORTAVOZA A PORTAVOZ Germán Cantabrana, Juan Calvo, Ana Carmen Sainz y Natalia Rodríguez, durante una sesión en el Parlamento de La Rioja. :: sonia tercero Podemos devuelve a Cantabrana el liderazgo del grupo en el Parlamento sin la firma de Natalia Rodríguez, que tenía previsto rotar en el cargo TERI SÁENZ LOGROÑO. Martes, 20 febrero 2018, 23:57

Germán Cantabrana es oficialmente nuevo portavoz de Grupo Parlamentario de Podemos en sustitución de Ana Carmen Sainz, quien había ocupado el puesto desde junio del año pasado. El secretario general de la formación morada en Logroño retorna así al cargo con el que inició la legislatura después de encabezar la lista electoral y en el que permaneció sólo seis meses, hasta ser relevado por Juan Calvo. Un cambio que en aquel momento se justificó por un afán de evitar personalismos y dotar a la portavocía de un carácter rotatorio. Siguiendo ese criterio, el liderazgo de la formación en el hemiciclo debería haber recaído ahora en la cuarta diputada del grupo, Natalia Rodríguez. Y de hecho, así lo anunció reiteradamente el secretario general de La Rioja, Francisco Javier Garrido.

¿A qué obedece el cambio de guión? «Es una decisión que hemos dejado desde el Consejo Autonómico en manos del Grupo Parlamentario, que así lo ha decidido», explica Garrido al tiempo que desvincula la coyuntura con la resolución a finales del pasado año del expediente abierto contra Cantabrana por presuntos incumplimientos económicos, menosprecio a sus compañeros o dejación de sus funciones. El Comité de Garantías zanjó que no se habían preservado los derechos del afectado y decretó la nulidad de todas las actuaciones derivadas de la instrucción, una circunstancia a la que se aferró para exigir ser restituido inmediatamente como portavoz. El aludido replica el argumento del máximo líder de Podemos en La Rioja, con quien ha mantenido notorias diferencias agravadas tras el anuncio de Cantabrana junto a Henar Moreno de explorar posibles vías de confluencia con IU al margen de la dirección. «El expediente no tiene nada que ver», indica pese a calificarlo en su momento como un «montaje» para desacreditarlo. «Es una decisión exclusiva del Grupo Parlamentario», subraya. Aunque no de todo el Grupo.

El registro del cambio de portavocía no incluye la rúbrica de Rodríguez, que se había postulado a asumir el puesto en las reuniones internas sin recibir ningún apoyo de sus compañeros de bancada. «Ni siquiera se me he pedido la firma», asegura. «Ya no estaba cuando hemos ido al registro y, de todas formas, no era necesario su respaldo», replica Cantabrana, cuya negativa a ratificar oficialmente el cambio cuando tocó el turno de Ana Carmen Sainz en sustitución de Calvo bloqueó durante meses la transición hasta que una resolución de la presidenta del Parlamento dejó de hacer obligatorio el apoyo de todos los integrantes de un grupo y permitió la ratificación por la mitad más uno.

¿Por qué Sainz apoya ahora una decisión a favor de Cantabrana que éste negó hacia ella en su día? «No todos somos iguales», responde la ahora portavoz adjunta con un Juan Calvo que siempre ha mostrado afinidad por su compañero. «Si hubiera apoyado a Natalia no se hubiera roto el equilibrio (dos frente a dos) y no quería enquistar la situación ni perjudicar al proyecto», razona.