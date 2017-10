Rubén, Hugo y Aitana, los nombres de la última tragedia en la N-232 00:09 Una grúa transporta uno de los vehículos accidentados. :: / Isabel Álvarez Rubén acababa de coger más tierras para ampliar su producción; los niños habían salido media hora antes de su colegio | Rincón de Soto volvió a enmudecerse ayer tras conocer el trágico suceso MARÍA FÉLEZ Rincón de Soto Miércoles, 4 octubre 2017, 09:59

Hablamos siempre de números. Hubiesen sido el 17, 18 y 19 pero esta vez no. Esta vez pusimos nombre, cara e historia a la trágica actualidad de la N-232. Esta vez fueron Rubén, Hugo y Aitana. Un padre y dos niños, como cualquier familia riojana que tiene que coger esa maldita carretera para ir de un municipio a otro.

Rubén los acababa de sacar del colegio minutos antes, por eso muchos en Rincón de Soto no podían creerse el trágico desenlace. Un municipio que volvió a enmudecer ayer, y ya van demasiadas veces, por la muerte de un joven vecino en esa condenada carretera. Esta vez el dolor se triplicó. Tres muertes, dos niños pequeños.

Él, muy conocido en la localidad, había trabajado durante años en una fábrica de muebles de cocina. Hace unos años, en plena crisis, había cogido las tierras de su padre, agricultor de toda la vida, para llevarlas él. Incluso hace unos meses se había quedado con las de su tío que se había jubilado para ampliar su producción.

«No hay derecho, la solución ha sido poner una línea continua en la carretera como si eso fuese a solucionar el terrible problema que estamos sufriendo los riojanos con esta carretera», comentaba un amigo de Rubén de toda la vida.

Rubén no había llegado aún a los cuarenta y llevaba consigo a lo mejor de su casa, sus dos pequeños: Hugo que acababa de hacer la comunión este año y que era un forofo del Barça y la pequeña Aitana, la alegría de la casa.

En Rincón de Soto ayer no salían las palabras. Primero desconcierto, luego incredulidad, después silencio, en los bares, en la plaza, en el parque...

«Prefiero no hablar en caliente y sin conocer todos los detalles del accidente pero te puedo decir que no se me quita esa pobre madre de la cabeza, ni los abuelos, ni los tíos...", decía ayer el alcalde de la localidad Carlos Paul. Otros eran más tajantes y se preguntaban cuándo se solucionará un problema que está sesgando demasiadas vidas. «¿No iban a salir los camiones en septiembre de la nacional?», se preguntaban otros.

Hoy el colegio González Gallarza tendrá dos pupitres vacíos y demasiado dolor para que sea un día más.