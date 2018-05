«¿Política penitenciaria? Hemos trabajado en el marco de la ley y lo vamos a seguir haciendo» J.A.R. LOGROÑO. Domingo, 6 mayo 2018, 20:28

No hay concesiones para los terroristas. Ni un guiño. 'Josu Ternera' acababa de poner voz al anuncio del final de ETA.

- ¿Qué valoración hace del anuncio de la 'desaparición' de ETA?

- ETA hoy es poco más que unas siglas vacías y una larga historia de crímenes y dolor. No es más que su certificado de defunción. Hace ya mucho tiempo que ETA fue derrotada por la democracia española: por el coraje de las víctimas, por la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la determinación de jueces y fiscales, por la colaboración internacional y por la unidad de los demócratas. ETA está derrotada hace tiempo, nada tenemos que agradecerle. No consiguió ninguno de sus objetivos políticos y no los va a conseguir ahora. Insisto: su historia es la de un fracaso que sólo dejará para la Historia el sufrimiento y la dignidad de sus víctimas.

- El lehendakari Urkullu sugirió que ahora usted sería sensible a un cambio en la política penitenciaria...

- El Gobierno y yo lo tenemos claro. Siempre hemos trabajado en el marco de la absoluta legalidad. Lo hemos hecho hasta ahora, y lo vamos a seguir haciendo.

- ¿Fue usted conocedor al detalle de las negociaciones que el Gobierno de Zapatero mantuvo con ETA, tal como informó el jueves la Cadena SER?

- ¡Jamás! ¡Esto es increíble! No he sido nunca partidario de la negociación y nunca he sido conocedor del desarrollo de ninguna negociación.

- Hablemos sobre la sentencia de la Manada. ¿Ha hablado con el ministro Catalá?

- He dicho lo que tenía decir. En ese asunto me remito a la opinión que hizo pública el portavoz del Gobierno.

- Y su opinión personal... Usted es padre.

- Soy padre y presidente del Gobierno.