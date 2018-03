LA POLÍTICA AGRARIA QUE VENDRÁ

Resulta necesario dar cuenta del contenido y reacciones que ha provocado la Comunicación de la Comisión Europea (CE) 'El futuro de la alimentación y de la agricultura - en pos de una política agrícola común flexible, equitativa y sostenible', publicada el pasado 29 de noviembre, como primer esbozo de lo que será la PAC tras 2020. Las propuestas legislativas para concretar los objetivos bosquejados en la Comunicación las presentará la CE antes del verano, una vez conocida en mayo la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2020-2027 (MFP), que encuadra cómo se financiarán todas las políticas comunitarias.

El panorama mundial difiere del de reformas anteriores, pues ahora existe un clima de proteccionismo comercial por parte de EEUU y otras potencias agrarias, la UE tiene nuevas prioridades políticas (defensa, lucha antiterrorista y gestión emigratoria) y hay abierto un escenario de volatilidad de los mercados y precios a la baja en muchos productos agrarios.

Su apuesta por la simplificación y la flexibilidad contribuirá a que la PAC «preste un verdadero apoyo a los agricultores, lidere el desarrollo sostenible de la agricultura de la UE» y «conserve su eficacia en el futuro». Veremos si esa búsqueda de simplificación esta vez va de verdad, pues los intentos hasta ahora no han sido exitosos. Los agricultores/ganaderos lamentan su complejidad y pesadez burocrática.

Respecto a la flexibilidad, «la iniciativa emblemática», se prevé dotar a los Estados miembros (EEMM) de mayores responsabilidades al decidir «cómo y dónde se invierte la financiación PAC». El nuevo modelo de ejecución propuesto por la CE recalca esta subsidiariedad; los EEMM tendrán que elaborar planes estratégicos PAC, con las medidas previstas dentro del primer (ayudas directas y medidas de mercado) y segundo pilar (desarrollo rural), pues ambos se mantienen. Para el Comisario, se aspira a garantizar que la PAC haga posible alcanzar objetivos nuevos y emergentes; cita expresamente impulsar un sector agrario inteligente y resiliente (capaz de adaptarse a nuevas situaciones), fortalecer la protección medioambiental y la acción contra el cambio climático, y robustecer el tejido socioeconómico de las áreas rurales.

No se cuestiona el sistema de ayudas a las rentas mediante pagos directos, también mantenido. Pero se reconoce estar a merced del resultado de la discusión sobre las finanzas de la UE en la propuesta del próximo MFP 2020/27, con el consiguiente problema planteado por el 'brexit' y su reflejo en el Presupuesto PAC. El comisario reitera que el 'brexit' tendrá «un gran impacto» (habrá 12.000-14.000 millones de euros menos en las arcas comunitarias).

Sería ideal que hubiera financiación para inmigración, defensa y antiterrorismo, pero con nuevos recursos, no por recortes de la PAC. Incrementar recursos hasta alcanzar los topes normativos siempre ha planteado problemas. Ya se habla de incrementar la aportación de cada EM una o dos décimas en porcentaje de su PIB. De acuerdo con el nuevo enfoque, primero se fijarán las medidas concretas dirigidas a conseguir los objetivos acordados para toda la UE. Después, cada EM elaborará su plan estratégico PAC, que tendrá que aprobar la CE, en el que materializará cómo prevé alcanzar sus objetivos. Se concederá mayor atención al seguimiento del progreso realizado y a garantizar una financiación conducente a resultados concretos, en lugar de centrarse, como ahora, en el cumplimiento.

En la Comunicación se hace hincapié en que cambio climático y presiones sobre los recursos naturales van a seguir incidiendo en la agricultura y la producción alimentaria. Consiguientemente, la nueva PAC deberá estar más comprometida en utilizar eficientemente esos recursos, proteger el medio ambiente y actuar contra el cambio climático. También se insiste en fomentar la utilización de nuevas tecnologías para apoyar a los agricultores en su quehacer y proporcionar al mercado más transparencia y seguridad, animar todo lo posible a jóvenes hacia la actividad agraria, responder a las inquietudes de los ciudadanos respecto de la producción sostenible, establecer una concertación entre políticas comunitarias acorde con su dimensión mundial (especialmente en comercio, migración y desarrollo sostenible) y crear una plataforma comunitaria sobre gestión de riesgos (ayudas a productores frente a azares climáticos y volatilidad de mercados).

Los ministros de Agricultura ya comenzaron a debatir la Comunicación. No parece que tenga mucha aceptación. Los EEMM se oponen a una renacionalización y a la posible cofinanciación nacional de la PAC, pues provocaría que los productores de diferentes EEMM no estuvieran en iguales condiciones para alcanzar los objetivos PAC.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) son críticas con el documento. La comunitaria, el COPA-Cogeca, pide mantener los dos pilares PAC (pagos directos, en el primero), que las medidas de gestión del riesgo sigan siendo voluntarias para los agricultores-ganaderos y que se desarrollen más las redes de seguridad de los mercados. Todas temen la renacionalización de la PAC y están contra la cofinanciación.

Se critica la orientación a dar más capacidad a los EEMM para personalizar la PAC, reafirmando que esta es mejor con normas iguales para todos los productores, siempre que pueda contemplar particularidades nacionales o regionales.

En suma, la PAC debe seguir siendo una política común, siempre ha sido la más común de las políticas UE. En este contexto, la Comisión vuelve a insistir en poner límites a las ayudas; permitiría redistribuirlas más justamente, en pro de los agricultores/ganaderos profesionales. Se pretende introducir tope a las percibidas por los grandes propietarios, sin perjuicio para el empleo, y reducir las diferencias entre perceptores. Una redistribución puede hacerse también mediante pagos decrecientes y/o redistributivos a favor de los pequeños productores.

Entre las omisiones se señala que al aludir al sostenimiento de la rentabilidad de las explotaciones se olviden los instrumentos de gestión de mercado y se deje en el aire el reequilibrio de la cadena alimentaria de valor.

Falta referencia a los 'pagos acoplados', esenciales para sectores vulnerables (como la leche) o ubicados en territorios rurales deprimidos.

Cooperativas Agroalimentarias especifica que la nueva PAC debe impulsar la concentración del sector productor mediante organizaciones de productores de perfil empresarial, para reforzar su posición en esa cadena, y diseñar instrumentos de gestión de mercado que ayuden a aliviar la volatilidad de precios. Episodios de esta surgirán al mantenerse por la CE la política de orientación al mercado.

A las organizaciones ambientales SEO/BirdLife y WWF España tampoco les gusta la Comunicación; deploran que no se asegure la transición hacia una agricultura justa-sostenible, beneficiosa para el medio ambiente, la sociedad y los productores. Así, no hay propuestas para la Red Natura 2000 o los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural. La nueva PAC debería estar ordenada según los objetivos europeos legalmente vinculantes, tales proteger el agua frente a la sobreexplotación y la contaminación o luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Según las ONG, «la propuesta actual no puede considerarse suficientemente ambiciosa como para justificar casi el 40% del presupuesto UE».

Según las últimas informaciones, el comisario subraya que serán los EEMM los que deben decidir si quieren o no contribuir más para reemplazar la bajada de fondos por el 'Brexit'. Dice ahora que «no habrá nacionalización de la PAC», y que se mantendrá una política común financiada con presupuesto comunitario. Esperemos que sea así.