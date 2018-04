La Policía desactiva un proyectil de la Guerra Civil hallado en La Grajera Un vecino de Logroño encontró el artefacto entre la maleza el pasado miércoles mientras sacaba fotos en el entorno de la granja C. NEVOT LOGROÑO. Jueves, 5 abril 2018, 23:17

Sobre las 13.45 horas del miércoles un vecino de Logroño, que inmortalizaba con su cámara el entorno de la granja situada en el parque de La Grajera, descubrió un proyectil de grandes dimensiones que se encontraba medio oculto entre la maleza.

El inusual hallazgo, según informó la Jefatura Superior de Policía en un comunicado de prensa, resultó ser una pieza de artillería, tipo granada de metralla, de calibre 75 mm, provista de espoleta de doble efecto. El proyectil, según comprobaron después Técnicos de Desactivación de Artefactos Explosivos Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos (TEDAX- NRBQ) de la Policía Nacional en La Rioja, se encontraba completo y en un deficiente estado de conservación.

Hasta la zona en la que se encontraba el artefacto acudieron la patrulla medioambiental de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional que establecieron el correspondiente dispositivo de seguridad en torno al objeto en cuestión. Posteriormente, y con el fin de comprobar la autenticidad de la pieza de artillería, acudieron los TEDAX, que acordaron su traslado al campo de maniobras de La Rad de Lassuen, donde finalmente lo explosionaron de forma controlada.

En el dispositivo, además de los TEDAX-RRBQ, participó la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. En la misma nota difundida ayer, la policía advierte de que, si bien no es frecuente hallar un proyectil de estas características, en el caso de que ocurra, recomienda no manipularlo, dado que el paso del tiempo no hace que pierda el poder detonador, y avisar inmediatamente a la Policía Nacional.