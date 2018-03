El policía de Arnedo acusado de omisión de socorro alega que sabía que la Guardia Civil estaba en camino El acusado, poco antes de comenzar la vista oral en la Audiencia Provincial. :: juan Marín El agente recuerda que se les alertó de una discusión, y las defensas apuntan que la agresión sexual no quedó acreditada LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 21 marzo 2018, 00:03

El juicio contra el agente de la Policía Local de Arnedo al que el Ministerio Fiscal imputa un delito de omisión del deber de socorro quedó visto para sentencia en la mañana de ayer. Nadie cambió sus posiciones previas. La Fiscalía mantuvo su petición de multa de 4.500 euros y suspensión de empleo público durante tres años mientras que la defensa concluyó que nada había quedado demostrado durante la vista, por lo cual demandó la libre absolución del acusado.

Cabizbajo durante buena parte de la vista, el acusado no eludió explicaciones y respondió a todas las cuestiones que le plantearon las partes. También habló, a modo de prolegómeno, de las tensas relaciones internas en el cuerpo de Policía Local de Arnedo y de un par de expedientes disciplinarios (uno de ellos quedó en nada) que contra él se instruyeron en su momento.

Más allá de las posibles presiones de los superiores que su defensa dejó entrever, el acusado defendió en todo momento que actuó correctamente el día de los hechos (el 29 de septiembre del 2013) al tiempo que recordó que no fue hasta cuatro meses después (enero del 2014) -momento en el que la Guardia Civil puso en marcha la investigación por presunta omisión del deber de socorro- cuando se enteró de que se había registrado una agresión sexual. O presuntamente, ya que el abogado del Ayuntamiento de Arnedo -al que se le pide que indemnice a la supuesta víctima- recordó que tras la instrucción «ni siquiera se acreditó que efectivamente hubiera una agresión sexual» en la calle Campanario.

LAS FRASES DE LA VISTA Testimonio del acusado «No hubo intencionalidad. Me podrán decir cualquier otra cosa pero no que hubiera intencionalidad» Ministerio fiscal «El acusado no se planteó en ningún momento la posibilidad de acudir o enviar a algún compañero» Abogado defensor «Si la Guardia Civil fue avisada, fue a instancias del acusado y tardó en llegar menos de un minuto»

El acusado explicó que mientras despejaba de vehículos el trazado del encierro recibió una comunicación a través del sistema de transmisión interna de la Policía Local: «Me dijeron que se estaba produciendo una discusión. No recuerdo que señalaran si era de pareja o no, pero no hablaron de agresión, sino de discusión». Aseguró que tras confirmar que había recibido el aviso preguntó a la base «si acudía la Guardia Civil». «Le insté [al compañero que atendía las llamadas] a que alertara la Guardia Civil y después me avisaron para decirme que estaba en camino. Pasaría menos de un minuto entre las dos comunicaciones».

Dudas sobre la gravedad

A preguntas de la Fiscalía y de las partes, insistió en que «no existe un protocolo de actuación con la Guardia Civil» y que todo depende de la ubicación o de las tareas que estén desarrollando las patrullas. En el caso concreto, detalló que «no había datos que apuntaran que fuera una situación grave. Solo dijeron que era una discusión y si decidí no acudir no fue porque la Guardia Civil estuviera en camino sino porque, además de eso, nosotros estábamos realizando otra actuación» en Arnedo. «Si a mí me dicen que se está produciendo una agresión tengo claro que lo más importante es acudir», defendió ante el tribunal.

Fueron los agentes de la Benemérita que elaboraron el informe quienes minutaron los hechos de aquella madrugada. Así, durante su declaración, uno de los instructores de la Policía Judicial explicó que SOS Rioja se puso en contacto en primer lugar con la Policía Local de Arnedo y, pocos segundos después, con el COS de la Guardia Civil, que envió una dotación que se encontraba en las proximidades. «Un minuto y medio después llegó la patrulla. En total, desde que la vecina llamó al SOS Rioja pasarían menos de cinco minutos», concretó. «Normalmente el 112 suele hacer una doble llamada en función de la gravedad y los compañeros de Policía Local y de Guardia Civil hacen comprobaciones entre ellos para ver quién acude», explicó el instructor, que contradiciendo al acusado, apuntó que «el agente que estaba en la centralita de la Policía Local fue quien consultó, a iniciativa propia, a la Guardia Civil si acudían, no porque se lo dijera el oficial».

Así, el fiscal concluyó que «el acusado no se planteó la posibilidad de acudir o enviar a algún compañero cuando el socorro tendría que haber sido inmediato por la gravedad de los hechos, por la cercanía en que se encontraba y porque no sabía si iba la Guardia Civil ni cuánto tardaría en llegar». Frente a esa versión, el abogado defensor recordó que la alerta fue por una discusión, no una agresión y que su cliente «cumplió las órdenes expresas que tenía». Además insistió en que «la Guardia Civil fue avisada, fue a instancias de él y tardó en llegar menos de un minuto».

«No hubo intencionalidad. Me podrán decir otra cosa pero intencionalidad...», completó el acusado.