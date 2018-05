Podemos votará a favor de la reprobación de González Menorca que propone Cs Leonor González Menorca. :: m. h. El apoyo de la formación morada sacará adelante la medida contra la consejera aunque cree «incoherente e insuficiente» la postura del partido de Diego Ubis LA RIOJA Martes, 22 mayo 2018, 23:32

logroño. El Grupo Parlamentario Podemos votará a favor de la reprobación contra la consejera de Desarrollo Económico e Innovación registrada por Cs y que probablemente se tratará en el último pleno del mes. Su apoyo, sumado al ya adelantado por el PSOE, no impedirá así que el virtual rechazo del PP haga prosperar una iniciativa novedosa pero que no tendrá efectos prácticos más allá de afear la gestión de la integrante del gabinete de José Ignacio Ceniceros.

La posición de Podemos no está exenta de una dura crítica contra la estrategia de la formación que lidera Diego Ubis en el Parlamento regional. A través de una nota, su secretario general, Francisco Javier Garrido, consideró la medida «incoherente e insuficiente», además de calificar como «una tomadura de pelo» la maniobra de Cs por cuando «no arregla nada».

Para Garrido, la reprobación promovida por el partido naranja carece de toda credibilidad y busca únicamente evadir la responsabilidad que comparten ambos partidos en la «nefasta» gestión económica y social del Gobierno de La Rioja. «Desde Ciudadanos podrían mejor reprobarse a sí mismos, porque llevan tres años siendo la muleta del Gobierno y eso no va a desaparecer en un día, por muchas reprobaciones que propongan», manifestó. En opinión de Podemos, la oposición se tiene que demostrar con hechos y no con palabras vacías. «Que Cs apoyen los presupuestos autonómicos como si se tratara de un cheque en blanco al PP para luego pedir la reprobación es un ejercicio de cinismo que la ciudadanía no comprende», añaden para advertir de que la responsabilidad política alcanza a otras consejería como Salud o Medio Ambiente.