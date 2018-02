«¿Qué podemos reivindicar el 8 de marzo? ¡A los hombres!» CCOO, PSOE y tuiteros critican la campaña del Día de la Mujer del Gobierno de La Rioja LA RIOJA Miércoles, 28 febrero 2018, 14:34

Un cartel de Gobierno de La Rioja de cara a la celebración del próximo 8 de marzo está provocando polémica en las redes sociales y en la calle. En él se lee la frase 'Todos los hombres no son iguales", recalcando el no, y pide luego a quien lo lee que "antes hablar, piensa".

Tanto PSOE como CCOO han criticado el cartel y lo han tachado de alejado del ideario feminista que pretende reivindicarse el 8 de marzo. Los carteles no han pasado desapercibidos para los tuiteros:

La campaña está compuesta de varios carteles en los que se pueden leer frases que habitualmente se han usado para referirse tanto a ahombres como a mujeres, sustituyendo el 'sí' por el 'no' o viceversa para cambiar el sentido de la frase.

Comisiones ha querido mostrar su indignación "ante la campaña del Gobierno de La Rioja para el Día Internacional de la Mujer, una campaña androcéntrica y machista". "No podemos permitir que nos sigan invadiendo con mensajes de este tipo en los que unas veces más sutilmente que otras se nos dice a las mujeres que cuidemos aún más nuestro comportamiento ya que éste genera machismo. Pues miren, no. El machismo, la violencia contra las mujeres, no la generamos las mujeres, la provocan y la mantienen interesadamente quienes copan el poder: los hombres", ha expresado el sindicato en la nota.

El PSOE, por su parte, manifiesta su “absoluta disconformidad” con la campaña, ya que los mensajes que se reflejan en los carteles “nada tienen que ver con la situación de desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad, ni buscan promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.

El mensaje central de la campaña se centra en destacar que “Todos los hombres no son iguales”, idea “muy alejada del ideario feminista” que, a juicio del PSOE, debe ser el protagonista en la jornada reivindicativa del 8 de marzo.

Para los socialistas se trata de un mensaje que “no tiene ningún encaje en el contexto de la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres que se reivindica en todo el planeta cada 8 de marzo”.

El Gobierno de La Rioja “lejos de realizar un trabajo serio y responsable en favor de la equiparación entre mujeres, nos presenta esta campaña incomprensible en pleno siglo XXI”, ha dicho el PSOE

El PSOE urge al Gobierno de Ceniceros a una “profunda reflexión sobre sus intenciones al lanzar esta campaña y sobre el modo de enfocar el trabajo que como administración pública está obligado a realizar en favor de la igualdad”.

La campaña es “inadecuada y ofensiva”, por lo que el PSOE La Rioja “solicita su inmediata retirada”, conminando al Gobierno de La Rioja a que en futuras ocasiones “consensue” con el Consejo Sectorial de la Mujer los “mensajes y materiales promocionales que desde el Gobierno se pretendan distribuir para así evitar bochornosas actuaciones como la presente”.