Podemos juzga nula la instrucción del expediente contra Cantabrana La Comisión de Garantías estatal determina que no se han preservado los derechos del exportavoz parlamentario, que pedirá la restitución del cargo E. SÁENZ Lunes, 18 diciembre 2017, 09:06

logroño. La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos a nivel nacional ha fallado por fin sobre el expediente sancionador abierto en marzo por la dirección de La RIOJA contra el diputado regional y exportavoz parlamentario, Germán Cantabrana. El máximo órgano de la formación 'morada' para dirimir este tipo de conflictos ha decretado la «nulidad de todas las actuaciones, actos y derivados del proceso de instrucción», así como la restitución de todos los derechos que hayan podido serle modificaciones a raíz del proceso.

Tras recapitular la polémica y destituciones suscitadas en la Comisión de Garantías de La Rioja, el texto carga contra el instructor del caso en la comunidad. «Debió decretar pruebas, fijar momentos para su práctica, valorar imparcialmente las existentes y estimar si las denuncias eran o no derivadas de conflictos políticos para evitar viciar el procedimiento», arguye. Con todo ello, sostiene que la propuesta presentada «sólo nos ofrece un corta y pega del articulado normativo, sin los más elementales criterios de la sana crítica procesal». «Nos hace prever -prosigue- que, aun pudiendo haber elementos indiciarios de faltas graves por parte de Cantabrana, no se le ofrecieron las garantías para poder concluir con certeza y verdad razonada que esos indicios son ciertos y fueron debidamente probados». La resolución, contra la que aún cabe recurso, es interpretada de manera divergente por las partes que mantienen diferencias indisimuladas. Para Cantabrana, echa por tierra las acusaciones que pesaban sobre él sobre incumplimientos económicos, menosprecio a compañeros o dejación de sus funciones parlamentarias. Entiende además que el conflicto abarca desde enero del 2016, cuando aún era portavoz, de manera que se le debería restituir en el cargo. El secretario general en La Rioja, Francisco Javier Garrido, hace hincapié en los «indicios» aludidos por un fallo que, a su juicio, se ciñe sólo a los errores en la instrucción iniciada en marzo. «Por lo tanto, no tiene sentido que quiera volver a ser portavoz», asegura.