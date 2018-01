«En Podemos tienen el cinismo de opinar que el régimen de Venezuela es democrático» pez Gil, padre del líder opositor venezolano que hoy participa en Logroño en un coloquio sobre la situación de su país. :: dv Leopoldo López Gil | Padre del líder opositor de Venezuela | «Adelantando las elecciones, Maduro intenta atrapar a la oposición como un gato trata de atrapar un ratón», apunta CARMEN NEVOT Logroño Viernes, 26 enero 2018, 09:01

Leopoldo López Gil, padre del opositor y preso político venezolano del mismo nombre y coordinador del partido Voluntad Popular y de las Redes Populares, es la cara de la lucha por restablecer la paz y la concordia en su país. Optimista con el futuro de Venezuela, López, quien junto a otros tres representantes de la defensa de los derechos humanos participará hoy en Logroño en un coloquio organizado por Ciudadanos La Rioja reclama más firmeza de la UE contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ayer mismo expulsaba al embajador español en Caracas, Jesús Silva, y le acusaba de «injerencias».

- Lo primero, enhorabuena porque acaba de ser abuelo otra vez.

- Sí, sí, está muy bonita la niña.

- Pero su hijo, en arresto domiciliario, no la habrá conocido aún.

- No, hoy -por ayer- la va a conocer.

- Cambiando de tercio. Teniendo en cuenta la situación que atraviesa Venezuela, ¿ve futuro a su país?

- En la humanidad hemos visto situaciones verdaderamente catastróficas, algunas causadas por el hombre y otras por la naturaleza. En la propia España, después de una guerra tan cruel como la que ustedes tuvieron, lograron reconstruir un país que hoy es modelo de desarrollo y de convivencia. Venezuela no es una excepción en el mundo y tendremos la capacidad de recuperar la paz y la concordia y luego el progreso.

-Anuncios como el adelanto de las elecciones presidenciales para dificultar la concurrencia de la oposición en los comicios no parecen favorecer un panorama optimista.

- Maduro intenta atrapar a la oposición igual que un gato trata de atrapar un ratón y nosotros tenemos la obligación de escaparnos de este gato que es el Gobierno de Maduro que está tratando de tapar las verdaderas noticias de estas semanas, como la masacre del grupo de policías encabezado por Óscar Pérez, que se levantó contra el Gobierno de Maduro y que hoy consideramos héroes. Fue una masacre que hizo temblar al mundo. Otra noticia han sido las sanciones europeas. Por primera vez se sanciona a personas como Diosdado Cabello -número dos de Maduro- y este reaccionó con la convocatoria de elecciones. Espero que la unidad de la oposición les obligue a recapacitar y logren torcer el curso que lleva esta convocatoria.

- ¿Qué piensa cada vez que le hablan de la supuesta financiación de Podemos por parte del Gobierno venezolano?

- En la condición humana a veces predominan los intereses materiales por encima de los principios y si a eso le acompaña una ignorancia o una mala intención, cualquier persona puede decir lo que quiera. Lo que han hecho es tratar de tapar el sol con un dedo, pero los españoles no son tontos, saben lo que ocurre en Venezuela, saben que ellos han recibido ayuda monetaria y que probablemente siguen recibiéndola a pesar de que esos recursos se necesitan en Venezuela. Y además, tienen el cinismo de opinar que nuestro régimen es democrático.

- ¿Ha sido positivo el papel de Zapatero en la mediación entre Maduro y la oposición?

- Prefiero no opinar sobre la gestión de alguien que no conocemos, porque son gestiones que lamentablemente no son transparentes. Hubo necesidad de llamar a cancilleres de otros países para que vieran lo que sucedía y lo único que puedo decir es que cuando empezaron esos diálogos, promovidos por él, había un número de presos políticos inferior al que tenemos hoy. Por tanto, la cosecha del diálogo no se puede ver como una cosecha positiva.

- Antes hablaba de las sanciones a Diosdado Cabello, pero entiendo que piden algo más a la UE.

- Yo pido a la UE que esas sanciones se traduzcan en verdaderas sanciones y que no sean simplemente de papel. Estas personas tienen un oasis de inversiones en Europa y particularmente en España y Portugal, donde tienen viviendas, muebles, inversiones, a sus familias viviendo, estudiando, están recibiendo todos los beneficios cuando se supone que estas sanciones deben impedirlo se traducen en castigos, que les cierren las cuentas del banco, que les congelen los bienes, que les hagan ver que no son bienvenidos en esta tierra.

- ¿Cómo se encuentra su hijo?

- Está fuerte, está bien, muy aislado, muy vigilado, sumamente impedido de comunicarse, lamentablemente, y muy angustiado con la situación.

- ¿Ve a su hijo llegar a la presidencia de Venezuela?

- Lo único que aspiro es que mi hijo esté en libertad. Él y Dios dirán lo que va a ser en el futuro.