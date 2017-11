Podemos asume la «falta de validez» de la sanción impuesta a la riojana Patricia Mateos

La Comisión de Garantías Democráticas Estatal (CGDe) de Podemos ha dado la razón a Patricia Mateos, concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Haro y afiliada de Podemos que en mayo fue suspendida de militancia durante un año e inhabilitada para ocupar cargos por la Comisión de Deliberación presidida por Olga Jiménez, cesada como miembro de la Comisión de Garantías el pasado mes de agosto.

Patricia Mateos presentó una reclamación poniendo «de manifiesto una serie de procedimientos extremadamente irregulares». Su denuncia se ha convertido en un expediente para Olga Jiménez puesto que, según indica el documento emitido por el CGDe de Podemos, y al que ha tenido acceso este periódico, «se ha excedido ampliamente de sus funciones». No obstante, en el proceso sancionador a Jiménez no se ha revocado el de Mateos aunque sí asume «la falta de validez de la sanción impuesta». El diputado regional de Podemos en La Rioja Germán Cantabrana, en declaraciones a Diario LA RIOJA, defendió ayer que «Patricia Mateos es inocente, fue acusada falsamente para sacarla del partido. Puede gustar o no, pero tiene buena fama en Haro».