Podemos asegura que los riojanos «no son tontos» y que Cuevas les «ha engañado» Afirma que el compromiso del consejero de Fomento fue el de "desviar todo el tráfico pesado a la AP-68" EFE Logroño Martes, 26 septiembre 2017, 16:34

La portavoz parlamentaria de Podemos, Ana Carmen Sáinz, ha asegurado que los riojanos "no son tontos", dado que el compromiso del consejero de Fomento, Carlos Cuevas, fue el de "desviar todo el tráfico pesado a la AP 68", procedente del tramo de La Rioja de la N-232.

En una nota, ha afirmado que Cuevas "ha engañado" a todos los riojanos al "prometer durante meses que el trasvase del tráfico pesado desde la N-232 a la AP-68 sería para todo el tráfico pesado", pero "ahora la medida solo afectará a los vehículos de cuatro o más ejes.

"Cuevas se está riendo de los riojanos en un tema tan sensible como este y son incapaces de cumplir con sus promesas", ha indicado, dado que el tráfico pesado debería ya circular por la AP-68, tal y como anunciaron el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros; y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Sin momento, ha señalado, "ahora nos dicen que solo se trasvasará una parte y que la medida no va a ser inmediata" y ha incidido en que "los riojanos no somos tontos y tenemos buena memoria: el compromiso era desviar todo el tráfico pesado, no solo una parte", ha rematado la portavoz parlamentaria.