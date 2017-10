POCO MAÍZ A BAJO PRECIO

El maíz es uno de los cultivos de cereal más rentables para los agricultores. Un cultivo caro en sus labores, pero con márgenes; aunque no siempre es así. Esta campaña las previsiones son bastante pesimistas. La sequía y las altas temperaturas son, en gran parte, responsables de esta situación. La dura meteorología ha llevado a un importante encarecimiento de los riegos, lo que ha disparado tanto los costes de consumo de agua como los energéticos. Sin embargo, no son los únicos factores, ya que las bajas cotizaciones refuerzan este maltrecho escenario. Por buscar algo positivo, las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones van a facilitar el secado del maíz en campo. En La Rioja, la limitación de los riegos dada la escasa reserva en los embalses ha sido el mayor limitante, lo que ha llevado a muchos productores a no sembrar. Un problema que se une a la enorme pérdida que se produjo en la producción de cereal de invierno.

En cuanto a la bajada de rendimientos, las organizaciones agrarias estiman una reducción media de entre el 10% y el 15%. Las previsiones del Ministerio de Agricultura sitúan la caída en torno al 4,3%, aunque se trata de datos de finales de julio.

En el caso de España, ya se han importado en esta campaña más de 1,3 millones de toneladas, casi el triple que el pasado año por las mismas fechas, un indicador de las tensiones generadas en el mercado por el déficit productivo.

Como en cualquier commodity, el mercado no reacciona en los circuitos cortos, sino que responde a movimientos globales. Las producciones en otras latitudes han sido abundantes, por lo que las entradas en puerto se hacen a bajo precio, una circunstancia que frena el repunte de las cotizaciones locales. Es decir, poca producción y bajo precio, el peor escenario para el agricultor.

Para los ganaderos, por otro lado, la situación no es alarmante, ya que una suficiente producción mundial impide que se dispare el coste de producción de piensos, la factura más importante de la mayoría de las explotaciones ganaderas.