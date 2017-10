«La pobreza no se quita de un día para otro, deja una marca grabada en la frente»

Sin motivos para el optimismo a corto o medio plazo pese a la mejora de los indicadores, el sociólogo Juan Carlos Llano Ortiz (Santiago de Chile, 1954), investigador de EAPN (Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social) y autor del informe 'Estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2016, alerta de que «no se puede dar por terminada la crisis económica hasta que la recuperación no alcance a todos los sectores de la población».

- La Rioja está en una situación privilegiada, tiene la tercera mejor tasa Arope del país, y pese a todo, hablamos de 54.948 personas en riesgo de pobreza y exclusión.

- Sí, la tasa está mejor que en el conjunto del país, pero nunca se puede estar contento con tasa de pobreza alguna.

- En el caso de la comunidad, los datos son los mejores de la década. ¿Ha empezado La Rioja a salir de la crisis o hay matices?

- La salida de la crisis se basa en datos macroeconómicos que no llegan a toda la gente. La recuperación es asimétrica porque algunas personas reciben las ventajas de la mejora económica pero otras, no. La renta media es cierto que ha subido en los últimos tres años, pero si dividimos a la población en grupos vemos que los más pobres todavía siguen por debajo. No se puede dar por terminada la crisis económica hasta que la recuperación no alcance a todos los sectores de la población.

- Es cierto que el índice Arope está en La Rioja 10,5 puntos por debajo de la media, pero hay algunos capítulos, como el de la carencia severa de material, en los que la tasa riojana es pero que la del conjunto del país. ¿Qué nos dice ese dato?

- Es cierto que en La Rioja se ha mejorado mucho en las tasas de pobreza y Arope, pero a cambio ha aumentado la gravedad de la situación de la gente que está en la pobreza más extrema. Se puede ser pobre con 500 euros mensuales y con 100, pero la situación no es la misma. Ha salido gente de la pobreza, los que estaban más arriba, más cerca del límite, pero los grupos más pobres no solo no han salido, sino que han empeorado su situación. Eso se ve en ese indicador y también en el de la brecha de la pobreza, que también ha crecido mucho en La Rioja, y en el del porcentaje de la población en pobreza severa.

- Mientras la UE ha mejorado su tasa Arope hasta situarla ya por debajo de la del 2008, España no alcanza los niveles precrisis y es la séptima por la cola de los 28 países. ¿Hay algo que invite al optimismo?

- No cumplimos los compromisos de la Estrategia Europa 2020 y es muy difícil que los podamos cumplir de aquí a tres años. El compromiso era reducir en casi 1,5 millones de personas la cifra de ciudadanos que había en el 2009 en riesgo de pobreza, pero en vez de rebajarla se ha incrementado en casi otro 1,3 millones de ciudadanos, con lo que el reto de aquí al 2020 sería de 2,8 millones de personas. Muy difícil. ¿Optimismo? Me quedo sin palabras. Hay que cambiar muchísimas cosas, lo primero, en el caso de España, la desigualdad territorial.

- Hay algún colectivo más damnificado que otros, por ejemplo el de los mayores de 65 años.

- Sí, la inmensa mayoría de personas mayores viven de su pensión, un ingreso fijo que no se modifica en el tiempo. Y lo más importante, casi la mitad de las pensiones en España están por debajo del umbral de la pobreza y un buen porcentaje están incluso por debajo del umbral de pobreza severa. Ahí hay una pobreza estructural que no se modificará en tanto no reformemos el sistema de pensiones.

- La radiografía es tan o más dramática en el grupo infantil. Casi uno de cada tres niños españoles, el 32,9%, está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Es ésta la lectura más terrible del informe?

- Es una de las más terribles, porque es el futuro que les dejamos a los niños. La pobreza no es algo que se quite de un día para otro, la pobreza te deja una marca en la frente que se te queda grabada.