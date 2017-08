La población riojana en edad escolar caerá el 13,6 por ciento en los próximos 12 años Desde ANPE Rioja defienden que el descenso del número de alumnos «puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del sistema educativo» LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Miércoles, 23 agosto 2017, 23:40

Las aulas riojanas afrontan su particular crisis. No tanto de recursos, materiales o inversión como de 'clientes'. Lo dice el último (y extenso) informe del Consejo Escolar del Estado que, a partir de las proyecciones de población que periódicamente elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), concluye que en los próximos doce años los pupitres vacíos serán una realidad no sólo en La Rioja, sino en todas las comunidades autónomas. La caída de la natalidad, el retraso de la maternidad, el freno de la inmigración y el retorno de aquellos que llegaron hasta La Rioja cuando la economía burbujeaba son algunos de los pilares que sostienen esa proyección estadística de la población en edad escolarizable (menores de 25 años).

Ceuta y Melilla son las excepciones (se prevé un aumento de ese rango de población del 0,8 y el 7,6%, respectivamente) de una regla general que prevé una caída en el conjunto nacional del 12,2% y que concede a La Rioja la sexta mayor intensidad: hasta el 2029 la población escolarizable en la región caerá el 13,6%. Las cifras absolutas aseguran que los 76.124 menores de 25 años del 2015 serán dentro de 12 años 65.768. En Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Galicia la caída poblacional será aún mayor.

Así, el informe del Consejo Escolar del Estado viene a alertar de las consecuencias que, sobre todo, el descenso de la natalidad tendrá en el sistema educativo y que, de confirmarse, condicionará la planificación estratégica de la Consejería de Educación en los próximos años.

España perderá hasta el 2029 más de 1,4 millones de población en edad escolar

«Es una oportunidad educativa», sostiene desde el sindicato ANPE Gustavo Navas, en línea con lo que el presidente de la Asociación de Sociología de la Educación (ASE), Mariano Fernández Enguita, sostenía en la presentación de la proyección del INE. Desde su punto de vista esa reducción puede suponer una disminución de las ratios «siempre y cuando no se contrarreste volviendo a jubilar docentes de manera anticipada, así como ralentizar la renovación generacional del profesorado». El lado negativo, completaba Fernández Enguita, es que puede entrañar una «menor competitividad en la economía global», si damos por supuesto que la capacidad de innovación está vinculada a la formación de las nuevas generaciones, más allá del cambio demográfico por el envejecimiento, informaba Efe.

Navas entiende que las principales implicaciones que se pueden derivar de esa proyección elaborada por el INE y recogida por el Consejo Escolar del Estado se registrarán en los primeros niveles educativos, es decir, en Infantil, Primaria y Secundaria. «En Primaria e Infantil, en donde ya hay centros que están muy justitos, si cae tanto el número de alumnos podría suponer la desaparición de algún colegio rural, con las implicaciones que ello tiene. En los municipios más grandes quizá estaría en riesgo alguna línea, no tanto centros porque al final son los que concentran más población». Y en Secundaria, la pérdida de más de 10.000 alumnos se trasladaría, «quizá, a algunas materias optativas que exigen un determinado nivel de matriculas para impartirlas».

El número de matriculados en las aulas riojanas se mantiene estable (con tímidos incrementos) en el entorno de los 51.000 alumnos si bien en la base del sistema, en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años), se encadenan cuatro años consecutivos de descenso de matriculaciones hasta los 8.914 del último curso, la cifra más baja de la última década.

Así, a expensas de la futura evolución del alumnado en La Rioja, desde ANPE, Gustavo Navas insiste en la «oportunidad educativa» que la caída de alumnos puede ofrecer: «Es importante tener en cuenta que cuantos menos alumnos y más profesores haya, la calidad educativa mejorará. No es lo mismo 45 alumnos en un aula que 15 o 20. Pero si hay menos alumnos y Educación elimina profesores la calidad se verá mermada», advierte.

Por eso anima al Ejecutivo regional a que, llegado el momento, apueste «por reducir las ratios en las aulas y potencie los apoyos y los desdobles. Ahora que estamos con el modelo de bilingüismo sería muy interesante que hubiera desdobles en esa materia, lo mismo que en Matemáticas o en Lengua». Una necesidad que extiende «a Formación Profesional, en donde los apoyos y desdobles, sobre todo en las prácticas», son fundamentales y permitirían que «los alumnos mejoren sus diferentes capacidades».