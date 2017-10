El pleno rechaza asumir la alegación de Haro al plan de funcionalidad de la AP-68 El PP aboga por atender todas las aportaciones, mientras C's y Podemos se abstienen a la petición del PSOE al juzgar que no se avanza en materializar las infraestructuras TERI SÁENZ LOGROÑO. Lunes, 23 octubre 2017, 23:33

El Parlamento de La Rioja volvió ayer a focalizar el debate en la mejora de las comunicaciones en la comunidad autónoma y repitió también un patrón ya acostumbrado al abordar la cuestión: acuerdo en el fondo y discrepancias en las formas y, sobre todo, la votación final. La prueba llegó con la proposición no de Ley traída hasta el hemiciclo por el PSOE que pedía instar al Gobierno central a impulsar el estudio de mejora de funcionalidad de la AP-68 asumiendo la alegación presentada por el Ayuntamiento de Haro y aprobada por el conjunto de la corporación sobre el trazado de la variante prevista cuando se libere la autopista en el 2026. «Hay que pasar de los proyectos a las obras concretas», reflexionó el portavoz adjunto socialista, Francisco Ocón, cosechando el voto en contra el PP a su iniciativa. «El estudio es fruto de un acuerdo unánime de este Parlamento en febrero del 2016, y no entiendo por qué el PSOE se descuelga», censuró el consejero del ramo, Carlos Cuevas, después de que el diputado popular Pedro Sáez Rojo arguyera que debe tanto respetarse el estudio inicial de los técnicos como valorar las alegaciones no sólo de un Consistorio si no del conjunto de los interesados.

La oposición se decantó por abstenerse, aunque con diferentes argumentos. Para la portavoz de Podemos, Ana Carmen Sainz, porque se trata de «un brindis al sol, como todas las iniciativas socialistas» que en nada mejora la actual coyuntura. En opinión de C's, porque constituye «otro esfuerzo estéril» por parte del Parlamento. «Papeles, protocolos, estudios... pero nada de dinero ni ejecución ya que las prioridades están en otras comunidades», lamentó David Vallejo alentando a trabajar de forma consensuada en un frente común en las Cortes.

Antes de llegar a este punto, la situación de las infraestructuras asomó en el pleno en forma de sendas preguntas orales. La primera formulada por el partido naranja sobre el estado del pacto ofrecido por Ceniceros en el pasado debate del estado de la región. «Es hora de hablar de certezas, no de promesas», clamó Diego Ubis ante la satisfacción del titular de Fomento por el gradual cumplimiento del protocolo suscrito en mayo con el ministro Íñigo de la Serna. Una lectura opuesta a la de Podemos, cuya portavoz planteó la dimisión de Cuevas por inacción. «Dimitiría sólo por no aguantarle a usted, pero no lo voy a hacer», replicó a Sainz para tachar de «absolutamente falsas» las interpretaciones de la formación morada sobre un convenio «muy mejorado» que en ningún caso, dijo, peca de ocultismo. «La seguridad vial es una obsesión para este Gobierno», zanjó el consejero al concluir que «nunca iremos a hacernos una foto para aprovechar el luto y el dolor».