El Pleno rechaza apoyar la prisión permanente revisable La moción del PP es rechazada con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de toda la oposición LA RIOJA Logroño Jueves, 1 febrero 2018, 19:51

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado esta tarde una moción del PP en defensa de la Prisión permanente revisable. La moción ha decaído con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del resto de grupos de la oposición.

La alcaldesa Cuca Gamarra, en respuesta a las críticas de algunos grupos, como Ciudadanos, que han afeado al PP de llevar al Pleno un tema nacional, ha dicho que "el PP lo hace porque cree en la prisión permanente revisable y formó parte de su programa electoral".

La portavoz socialista Beatriz Arraiz ha calificado de "error ético" poner a las víctimas como "eje de la política criminal" y ha convenido con el edil de su grupo José Luis Díez Cámara, quien ha dicho que la prisión permanente revisable es "contraria a la Constitución y al estado democrático de derecho", además de ser "una pena innecesaria".

El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha coincidido con Díez Cámara en que es una figura que "vulnera la Constitución y genera una gran inseguridad jurídica".

Julián San Martín, portavoz de Ciudadanos, ha justificado la abstención de su grupo en que es una cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, y se ha preguntado por qué el PP ha traído a este Pleno esta cuestión, de ámbito nacional, en lo que también ha coincidido el concejal del Grupo Mixto.

Gatos y servicios públicos

Por otra parte, Cuca Gamarra, ha defendido la gestión de los servicios públicos en el Ayuntamiento de la capital riojana y ha negado que este Consistorio haya acometido privatización o externacionalización alguna.

Gamarra se ha pronunciado en este sentido en el Pleno del Ayuntamiento, al término del debate de una moción presentada por el Grupo Cambia Logroño, que ha solicitado el control y gestión de gatos urbanos, y que se ha aprobado, con el voto en contra del PP.

El concejal de Cambia Logroño José Manuel Zúñiga, quien ha defendido la moción, ha acusado al concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, de tratar de "externalizar" los servicios públicos, lo que la alcaldesa ha negado, según informa la agencia Efe.

El Ayuntamiento, ha precisado la alcaldesa, trabaja por tener "los mejores servicios públicos" y, dentro de esta política, en la Concejalía de Medio Ambiente "van de más a más", ha recalcado.

En esta moción, Cambia Logroño ha instado a la Concejalía de Medio Ambiente a elaborar un censo de colonias felinas existentes antes de fin de año, en colaboración de las asociaciones animalistas, así como a elaborar en el mismo plazo un plan de gestión de las colonias de gatos urbanos, contando con las citadas asociaciones y personas voluntarias.

En la moción, este grupo también ha pedido incluir en los presupuestos la dotación económica necesaria a las asociaciones que se involucren en la realización del citado plan.

Ruiz Tutor, quien en su intervención ha sacado la mascota del "muski" de defensa del medio ambiente, ha calificado de "ilegal" el planteamiento de Cambia, tras conocer que este grupo ha rechazado una enmienda del PP, dirigida a que los técnicos municipales sean los que investiguen el número de gatos o colonias y sean los que realicen toda la gestión al respecto.

Este edil ha calificado de "ilegal" la moción de Cambia porque "el gato es un animal doméstico; tiene que estar en un espacio doméstico, controlado y con responsabilidad civil".

Además, ha recalcado que, con la actual ordenanza de animales, esta moción da categoría de animal silvestre a un animal doméstico y, por lo tanto, ha incidido en que "es ilegal" y que el planteamiento del equipo de Gobierno (PP) es atenerse a lo que determina la ordenanza y sea la Concejalía la que lo gestione.

Ha añadido que en Logroño y su término municipal "no hay gatos silvestres y los que hay están dentro de la ordenanza de animales de compañía", cuyo control, en su conjunto, corresponde a los servicios públicos municipales, ya que al Ayuntamiento no se le puede dejar la responsabiliad civil en algo que no controla.

Zúñiga ha negado estos planteamientos, que también han sido apoyados por los grupos Socialista, Ciudadanos y Mixto (PR+).

La alcaldesa, al término de este debate, ha acusado al edil de Cambia de "no creer en lo público" y ha valorado que el control de los gatos se realice desde la Concejalía de Medio Ambiente, y, en particular, en el ámbito técnico, a cuyos profesionales ha elogiado.

Gamarra ha subrayado que las propuestas de cualquier grupo tienen que ser "técnicamente viables y económicamente asumibles", y, en la citada moción, algunos planteamientos "no lo son".

Entre otros asuntos, el Pleno ha aprobado una declaración institucional para pedir a Unicef España la renovación del sello del reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia para Logroño.

Al inicio de la sesión, un grupo de miembros de la Junta de Personal han sido obligados a desalojar el salón de plenos, tras portar una pancarta con el lema "Tenemos que negociar".