La Plataforma llama a movilizarse contra la «lacra» de la N-232

Miércoles, 22 noviembre 2017

logroño. La Plataforma para la Liberación de la AP-68 ha convocado una manifestación el próximo día 19, en Logroño, para exigir la liberación de esta autopista, que discurre paralela a la N-232 en gran parte de La Rioja. Así lo anunció ayer el portavoz de esta plataforma, Emilio Sáenz de Guinoa, en una rueda informativa, en la que también participaron representantes de las asociaciones Frente de Estudiantes, María González Pascual; y La Rioja en Marcha, Álvaro Marín.

Sáenz de Guinoa dijo que esta manifestación se celebra el día 19 porque es el Día Internacional de recuerdo a las víctimas de los accidentes de tráfico, y en La Rioja hay una «lacra particular», que es la N-232, en la que han fallecido 15 personas en lo que va de año.

«Es algo que no podemos aguantar», recalcó el portavoz de esta plataforma, quien añadió que también hay que recordar a los que han sufrido accidentes en esta carretera y, aunque no han muerto, les han dejado secuelas. Al mismo tiempo, criticó la situación de «parálisis» del Gobierno regional frente a esta situación, e indicó que no sirve culpar a los usuarios de la carretera y a su supuesta imprudencia, ni las justificaciones económicas cuando, al mismo tiempo, se están rescatando autopistas privadas con dinero público.

El portavoz de esta plataforma aprovechó ayer este acto para presentar a las dos asociaciones regionales que se han adherido recientemente a esta plataforma: el Frente de Estudiantes de La Rioja y La Rioja en Marcha.

Álvaro Marín, de Riojanos en Marcha, denunció que La Rioja es la comunidad que «menos kilómetros de autovía tiene»; algo, dijo, que no tiene nada que ver con su tamaño sino con la «falta de inversión» así como el «efecto frontera con el País Vasco y Navarra, que tienen especial privilegio a la hora de negociar con el Gobierno nacional».