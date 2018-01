La Plataforma de Afectados denuncia robos a camioneros tras el desvío a la AP68 Los camioneros llaman a un boicot a los servicios de la autopista por no satisfacer sus necesidades LA RIOJA Martes, 30 enero 2018, 13:29

La Plataforma de Afectados por el desvío de los camiones a la AP-68 ha denunciado hoy a través de una nota robos a los camioneros en las áreas de servicio de la autopista, además de llamar a "un boicot a los servicios de la autopista" por no satisfacer sus necesidades.

En la nota, la plataforma cita declaraciones de varios transportistas que narran una situación de inseguridad tras el desvío de los camione. "En las áreas de descanso no nos encontramos seguros, a mi aún no me han robado pero a compañeros míos sí y encima no puedes hacer nada porque si te defiendes igual te pegan una paliza, se están aprovechando de la situación, han nacido bandas que se dedican a robarnos a partir del nacimiento de la medida", asegura a la plataforma Carmelo San Emeterio, un transportista.

La nota de la plataforma recoge diferentes quejas, como que "en el tramo de Tudela a Zambrana hay tres áreas de servicio: Tudela, Calahorra y Logroño, de las cuales sólo funcionan al completo los servicios del área de Logroño, y allí no cabemos, ya que sólo caben entre 20 o 25 camiones." comenta Tello, otro camionero. De la misma manera comenta que "en las siete áreas de descanso que hay en dicho tramo, entran un máximo de siete u ocho camiones y sólo hay un contenedor en cada una de ellas. Por no hablar que es una zona sin vigilancia y sin luz, nos sentimos desprotegidos". Además, añaden que "en las áreas de servicios no hay servicios para comer ni para ducharte, para vivir como una persona normal, que no somos animales. En la única que hay 24 horas es en la de Logroño y vas ahí y te asesinan, porque tienen unos precios estratosféricos".

Por todo ello, la agrupación solicita que se les deje acceder a las N-232 para poder hacer uso de los servicios: "No queremos volver a la N232, porque la vía rápida es mejor y más segura, sólo que nos dejen salir para hacer uso de sus servicios, nos tratan como a perros", cuenta en la nota Rafa Tello, transportista autónomo. "Muchos de nosotros llevamos material de gran valor dentro del camión y no podemos arriesgarnos a dormir en un sitio no seguro donde nos pueden robar a la mínima, de hecho a mí me han robado gasoil en lo que va de mes en la autopista”, añade Tello.