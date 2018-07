La plantilla de la Comunidad subió el 4% en la crisis frente al ajuste de la estatal y la local Este año, por segundo ejercicio consecutivo, los Presupuestos Generales autorizan una tasa de reposición del cien por cien M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO Miércoles, 11 julio 2018, 09:03

La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) recientemente aprobada permite, por segundo ejercicio consecutivo, una tasa de reposición del 100% del empleo en el sector público. Algo que el Gobierno regional y los sindicatos consideran necesario, sobre todo en sectores especialmente sensibles como la sanidad y la educación, para favorecer la calidad de la asistencia que se presta a los riojanos, impulsar la estabilidad en el empleo público y reducir la tasa de interinidad de los empleados públicos. El objetivo es crear plazas de plantilla para puestos que en su momento se concibieron como coyunturales y que, con el paso del tiempo, se han convertido en una necesidad de carácter estructural.

Con todo, el impacto de la crisis económica sobre el empleo en La Rioja fue más intenso en las empresas privadas que en las administraciones públicas y, dentro de éstas, no afectó en el balance final del periodo a la Comunidad autónoma. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), entre el 2008 y el 2017, el sector privado riojano perdió 7.200 asalariados, lo que supuso un descenso del 6,2%. La cifra de trabajadores sujetos a nómina por el sector público también retrocedió, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas (las cifras a julio del año pasado), pero la mitad: el 3,3%. Sin contar a los trabajadores de la Universidad (los datos no son comparables puesto que la estadística del Gobierno central del 2009 no incluía al personal docente e investigador), el sector público perdió 535 efectivos en La Rioja durante ese periodo hasta quedarse en 15.677 trabajadores. Pero este ajuste de empleo se registró en los ayuntamientos y en la Administración General del Estado. Por contra, el número de empleados públicos creció en la Comunidad.

EVOLUCIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS Administración 2009 2017 Evolución% Estado 3 609 2.966 -17,8 Gobierno regional 10 043 10.444 +4 Ayuntamientos 2 560 2.267 -11,5 Universidad * 265 657 No comparable

En concreto, el personal de los consistorios de la región bajó de 2.560 a 2.267 empleados entre julio del 2009 y el mismo mes del 2017, lo que supuso una caída del 11,5%. En cuanto a la Administración General del Estado, el boletín constata un descenso del 17,8% en el número de empleados públicos al pasar de 3.609 a 2.966 trabajadores. Por el contrario, el Gobierno regional registró durante esa etapa un aumento de empleados públicos del 4% y alcanzaba, al cierre de la etapa analizada, los 10.444 trabajadores, 401 más que en julio del 2009.

Fuente: Gobierno de España

* Docentes e investigadores no estaban incluidos en la estadística del 2009