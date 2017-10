El PP pide priorizar al joven agricultor en la concesión de viñedo Los populares defienden en el Congreso que cada Estado miembro fije la superficie máxima por solicitante e incluir como criterio que no se tenga plantaciones ilegales LA RIOJA Sábado, 14 octubre 2017, 00:23

logroño. El diputado nacional del PP de La Rioja Emilio del Río explicó ayer que, entre las mejoras planteadas por su formación al sistema de autorización de nuevas plantaciones de viñedo, pide que «ser joven agricultor sea un criterio especialmente prioritario, establecido por cada estado miembro de la UE». Del Río analizó una proposición no de Ley del Grupo Popular en el Congreso para mejorar el sistema de autorización de nuevas plantaciones de viñedo. El diputado defendió esta iniciativa en la reunión de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, que fue aprobada con 26 votos a favor y una abstención (Grupo Mixto).

Indicó que esta medida «favorece el asentamiento en las zonas rurales y promueve la riqueza y el empleo, asegurando que no hay un objetivo especulativo y sí real».

Es un resultado que «evidencia un gran acuerdo social en un tema muy importante para España y para La Rioja como es el del viñedo», así como un respaldo evidente a la hora de conseguir que la Comisión Europea incluya estas mejoras en el marco del denominado paquete Ómnibus.

Del Río señaló que la proposición no de Ley insta al Gobierno de España a «seguir trabajando en tres direcciones». Se trata de incluir como criterio de admisibilidad que el solicitante no tenga o no haya tenido plantaciones ilegales; apoyar la gestión del Gobierno de La Rioja y trasladarla a la UE para que los estados miembros tengan la posibilidad de establecer una superficie máxima a conceder por solicitante; y permitir a cada Estado Miembro establecer, con carácter supletorio a cualquier otro criterio de prioridad, el requisito de ser joven agricultor».

El PSOE recordó ayer que «el criterio de la juventud ya lo utilizó el Gobierno de La Rioja de manera injusta y tramposa».