Cs pide licitar de nuevo el servicio de comedores infantiles para primer ciclo

logroño. El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, instó ayer al Gobierno riojano a licitar de nuevo el servicio de los comedores escolares de las escuelas infantiles de primer ciclo, ya que la empresa Serunión aún no ha comenzado a prestarlo desde que se le adjudicó en marzo pasado.

Ubis adelantó que hoy en sesión plenaria, exigirá al consejero de Educación, Alberto Galiana, que aclare cuál es la situación y le pedirá que explique por qué el servicio no ha comenzado a prestarse.

«Esperamos que el consejero no se vaya por las ramas y nos diga qué va a pasar con esta licitación, que afecta a 600 niños», comentó Ubis, de «las escuelas infantiles de Calahorra, Alfaro, Haro, Arnedo, Rincón de Soto y Logroño».

La licitación se publicó en noviembre y se resolvió en marzo a favor de Serunión, «con una oferta económica muy baja, cerca de la baja desproporcionada», lo que, considera, supone «restar calidad» porque «por muy poco dinero no se puede dar un servicio de calidad». Aseguró que «los plazos para que la empresa hubiese comenzado a funcionar han expirado».

«No sabemos nada (...) pero lo que ronda en el ambiente es que la adjudicataria se ha retirado y no va a prestar el servicio», indicó. Motivo por el que, dijo, Ciudadanos teme que la decisión del Gobierno sea adjudicar los comedores escolares a la segunda empresa en la lista, que ofreció un menú de 2,69 euros. «Son 80 céntimos menos que la adjudicataria original, cuyo menú era de 3,49 euros», señaló Ubis, quien mostró su malestar por primar el precio sobre la calidad en esta licitación, en la que la oferta económica suponía el 60%. Aseguró que el Gobierno ha incumplido un acuerdo plenario unánime de mayo del 2016, tras la presentación de una proposición no de ley para que el precio no fuese determinante en estas licitaciones y que fuese un máximo del 30 %.