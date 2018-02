C's pide explicaciones por la ausencia de Ceniceros de la cumbre contra la despoblación Martínez Flaño, con la foto de la reunión en la que no estuvo Ceniceros / Cs «Queremos saber por qué el presidente de La Rioja no ve relevante acudir a una reunión con el resto de presidentes de autonomías con el mismo reto que tienen nuestra región», pregunta Martínez Flaño LA RIOJA Logroño Martes, 27 febrero 2018, 11:32

Ciudadanos (Cs) pedirá explicaciones el presidente José Ignacio Ceniceros por su ausencia en la reunión sobre despoblación de presidentes regionales celebrada el pasado 19 de febrero en León. El diputado de Cs, Tomás Martínez Flaño, ha presentado la pregunta que su grupo parlamentario formulará en el pleno del próximo jueves acerca de la reunión en la que los presidentes de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón debatieron sobre hacer un frente común de cara al nuevo sistema de financiación autonómica, y del acceso a los fondos europeos destinados a corregir los desequilibrios territoriales.

"¿Les suena todo esto? Si, son los mismos problemas que tiene La Rioja. Pero en la foto de la reunión no aparece el presidente de La Rioja", ha señalado Martínez Flaño, "no aparece porque no estuvo, no acudió, se ausentó de una reunión crucial para luchar contra el despoblamiento de nuestra comunidad y en la que sí estuvieron los presidentes de nuestras comunidades vecinas, independientemente de sus colores políticos".

Para Cs esta ausencia es "muy grave". "No nos convence la respuesta que el consejero de Administraciones Públicas, Alfonso Domínguez, dio en esta casa, en el Parlamento, aludiendo a que Ceniceros no fue invitado", ha afirmado el diputado naranja. "Queremos saber por qué el presidente de La Rioja no ve relevante acudir a una reunión con el resto de presidentes de autonomías con el mismo reto que tienen nuestra región. Queremos que el presidente responda en el Parlamento ante lo que consideramos, una muestra más de la inacción del Gobierno regional en materia de despoblación".

Martínez Flaño recuerda que el Gobierno ha creado un Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico en el Senado para luchar contra la despoblación. "Tiene un año de edad y nula actividad", ha recordado.

"La mitad de España y de La Rioja se están quedando vacías. Y solo se acuerdan de ellas cuando hay elecciones. Esto tiene que cambiar y en Ciudadanos vamos a trabajar porque así sea", ha asegurado Martínez Flaño.