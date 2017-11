Unas 300 personas se manifiestan por el aniversario del 14N 02:32 Los asistentes han pedido la absolución de Pablo y Jorge, presentes en la manifestación, y la dimision de Albero Bretón LA RIOJA Sábado, 18 noviembre 2017, 12:49

Unas 300 personas han pedido este sábado la absolución de Pablo y Jorge, presentes en la manifestación, y la dimision de Albero Bretón, con motivo del aniversario del 14N.

La manifesración ha estado encabezada por un pancarta bajo el epígrafe 'El No Caso del 14 N' seguida de letreros en los que se asegura que no existen pruebas ni videos sobre el caso: no hay caso, concluyen.

Este martes se cumplieron cinco años desde que ocurrieron los hechos por los que se enfrenta a la posibilidad de ir a la cárcel: unos confusos incidentes tras la manifestación pacífica que puso fin a la huelga general del 14 de noviembre del 2012. Una huelga que trajo algo desconocido en esta tierra en décadas. Y es que tres sindicalistas se enfrentan a unas peticiones de cárcel inusitadamente duras para este tipo de hechos: hasta tres años de cárcel para Merino, pero más de seis para su compañero del sindicato CNT, Pablo Alberdi. El tercer acusado, I.I., es un militante de UGT que ha huido siempre de los focos, en una estrategia diferente, pero que se enfrentaba también a más de cuatro años de cárcel. El juicio contra los tres acusados está señalado en Logroño para los días 9, 10 y 11 de abril.