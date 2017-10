periodista sin adjetivos

De Juanín podría escribirse el tópico de que era un periodista de raza, pero seguramente se le hubiera torcido el gesto que conservaba estampado de sonrisa hasta cuando le cabreaba el mundo. Tras su incalculable humanidad, tras su desbordada simpatía, tras su generosa bonhomía de buen tipo militaba un periodista, sí, pero sin adjetivos; un periodista de oficio que entendía la profesión como una devoción y la verdad como un imperativo; un periodista que sin desatender la obligada objetividad se negaba a ser neutral con la injusticia, con el abuso, con la mentira... Disfrutó en su radio pública como pocos y por eso la lloró como tantos cuando ésta olvidó su razón de ser.

Juanín se prejubiló el 31 de diciembre del 2007, tras 22 años en RNE. Tenía 52 años. «Soy de esos raros que saca una plaza para televisión y luego hace una oposición para la radio», recodaba en un reportaje publicado años después en este periódico. En ese mismo relato no ocultaba que aquella prematura jubilación le provocó un comprensible agridulce sentimiento: «Di por hecho que me había tocado la lotería; otra cosa es que me pareciera inmoral que se nos jubilara a tanta gente y tan joven».

Asturiano hasta las cachas, de los que escanciaban sidra a la menor ocasión, llegó a fundar y luego a presidir durante más de una década el Centro Asturiano en La Rioja. Y lo hizo poniendo el alma como siempre, como antes de entrar en Radio Nacional había hecho ya en cuantos empeños acometió.

Más de veinte años de profesión le dieron para ser peón y oficial. Y para de oficial volver ser peón. Con y sin galones conservó el talante y no mudó su entorno personal, ni sus costumbres. Y ahora será raro no encontrarle tomando un vino en cualquier barra de barrio con Pilar, y echar una parrafada sobre esto y lo otro. Y sobre periodismo, también sobre periodismo, siempre sobre periodismo.

Juanín le arrebató a la vida sesentaytantos intensos años y ahora la vida se lo ha arrebatado al mundo que tanto le preocupó en un plisplás. Maldita sea.

Juanín, compañero, amigo si me lo permites, sit tibi terra levis.