Perelló asegura que las «dos derechas de España» mantienen vetada en el Congreso la Ley de Memoria Histórica Perelló, en una imagen de archivo Perelló ha alertado de que «el veto a esto por parte del PP y su compañero de baile, Ciudadanos, representa que no quieren justicia ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 19 abril 2018, 12:25

El secretario del Área de Justicia y nuevos derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha denunciado esta mañana en Logroño, que las «dos derechas de España» mantienen vetada en el Congreso la Ley de Memoria Histórica. Acompañado por Victoria de Pablo, secretaria del Área de Justicia, nuevos derechos y memoria histórica del PSOE de La Rioja, el dirigente socialista ha advertido de que «el camino es largo, pero se ha iniciado ya y no estamos cansados ni vamos a cejar en nuestro empeño; tarde o temprano saldrá hasta el último muerto de las fosas».

Tras recordar que «estamos pidiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición», Perelló ha alertado de que «el veto a esto por parte del PP y su compañero de baile, Ciudadanos, representa que no quieren justicia, no quieren verdad, no quieren reparación y me van a permitir que ponga en duda si a alguno les daría igual o no la repetición».

El PSOE ha celebrado tanto en la sede de Ferraz como ayer en Logroño encuentros con distintos colectivos y organizaciones, incluidos jueces, fiscales y letrados, una ronda de la que el partido ha extraído la conclusión de que «los riojanos tienen el mismo hartazgo por el bloqueo del las políticas del PP, hundido en sus fangos, que el resto de españoles», ha aseverado, por su parte, Victoria de Pablo.

En este sentido, Perelló, que ha considerado que «el PP presenta un encefalograma plano en todos los territorios del Estado porque es un partido lastrado por la corrupción y totalmente agotado. En España hay un simulacro de Gobierno», ha denunciado la regresión en derechos y libertades que sufre España». «Como nos hemos quedado sin terroristas auténticos, porque ETA ha anunciado que se va a disolver, pues se dedica a juzgar caricatos, tuiteros, titiriteros y bromistas», ha rematado secretario del Área de Justicia y nuevos derechos del PSOE.