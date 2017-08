«Se ha ido perdiendo el temor que trajo el carné de conducir por puntos»

Defensora de la concienciación frente a la sanción, orgullosa del equipo de la Jefatura Provincial y de la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico y preocupada por el drama estadístico, Beatriz Zúñiga admite que falta mucho por hacer.

- Alcohol y drogas al volante, velocidad inadecuada, despistes, estado de la red viaria, azar... ¿Cuáles son los peores enemigos?

- Todo influye en la siniestralidad viaria, pero por desgracia vemos que tanto a nivel nacional como en La Rioja las distracciones con el móvil o WhatsApp, la velocidad inadecuada y las maniobras y adelantamientos incorrectos siguen siendo las principales causas. Si a eso le juntamos alcohol y drogas, aún peor.

«Por desgracia parece que solo reaccionamos a las multas, cuando lo que está en juego es nuestra vida y la de los demás» beatriz zúñiga

- Muchos expertos reclaman la tasa 0,0 para conductores noveles, una medida que se aplica ya en 10 países de la UE, e incluso para profesionales. ¿Tráfico se lo plantea?

- La verdad es que la Dirección General de Tráfico lo está valorando. Aunque serían necesarios cambios normativos y legales, es cierto que está sobre la mesa. Muchas veces vemos el exceso de confianza en el consumo del alcohol y la conducción, esa idea de que me he tomado una o dos copas y a mí no me afecta y si me paran no voy a dar positivo por desgracia se ve, pero el objetivo no tiene que ser no dar positivo por miedo a la sanción, sino pensar que si bebo puedo causar un accidente que ponga en riesgo mi vida y la de otros.

- Ni el aumento de los controles y la vigilancia ni las sanciones ni las campañas de concienciación parecen servir: de enero a julio ha perdido la vida en las carreteras españolas 673 personas, 14 de ellas en La Rioja. ¿Qué está pasando?

- Cada día intentamos hacer más campañas y concienciar más, incluso desde edades tempranas, con charlas en colegios e institutos por parte de víctimas de accidentes de tráfico; también hay más vigilancia y controles... Yo creo que hay un exceso de confianza. Hace 10 años, cuando se implantó el carné por puntos, todos teníamos más miedo a las sanciones y a quedarnos sin créditos, pero ese temor se ha ido perdiendo. Esa es una causa, aunque también hay que tener en cuenta que el parque móvil está más envejecido y que hay más circulación que en los peores años de la crisis. Todo influye, pero la mayor parte de siniestros se deben al factor humano.

- ¿Solo aprendemos con multas?

- El exceso de velocidad es la causa que más boletines de denuncia provoca, pero también la mayor cifra de siniestros; sin embargo, hasta que no nos llega la multa no nos concienciamos. Por desgracia parece que efectivamente solo reaccionamos antes las sanciones económicas cuando lo que realmente está en juego es nuestra vida y la de los demás.

- No podemos eludir el drama de la N-232, con 8 muertes en 6 accidentes este año.

- Se ha hecho un estudio sobre el consumo de alcohol y drogas en la N-232 y no es mayor que en otras vías menos problemáticas, es la carretera que más se vigila, incluso con el helicóptero Pegasus, hemos hecho campañas específicas de concienciación... Pero por desgracia, sí, las cifras están ahí.

- La DGT ha aplicado algunas medidas en favor de la seguridad en otros tramos nacionales de la DGT ¿No es posible aquí?

- Sí, hay un grupo de trabajo que se reúne cada dos meses en el que estamos Demarcación de Carreteras del Estado, Gobierno regional, Guardia Civil y Jefatura de Tráfico de La Rioja y desde ahí se han planteado diversas actuaciones en distintas vías, entre otras la N-232, y Demarcación de Carreteras, como titular de ésta parece que en breve va a tomar iniciativas en este sentido.

- Tras el verano se desviará el tráfico pesado a la AP-68. ¿Será suficiente?

- En otras vías se hizo algo parecido, por ejemplo en Girona, donde descendió la siniestralidad en un 65%. Nosotros no somos titulares de las vías, pero todo lo que sirva para mejorar la seguridad es positivo y tendrá nuestro apoyo.