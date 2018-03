Pensiones politizadas

Los pensionistas están en pie de guerra. Se manifiestan y reivindican; están en su derecho. Pero si nos salimos del griterío y analizamos, podemos llegar a preguntarnos: ¿llevan razón en sus reclamaciones? ¿Por qué ahora? ¿Quién coordina las movilizaciones? ¿Cuál es el verdadero fin de todo esto?

Como el motivo demandado más sobresaliente es la revalorización de las pensiones, es conveniente hacer un poco de historia y saber cómo y por qué hemos llegado al 0,25%. Aznar puso en marcha la Ley 24/1997 de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, que decía: «Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año». Es decir, vinculó la revalorización de la pensión al IPC. Luego vino Zapatero y en el 2011 eliminó el artículo anterior y congeló las pensiones, el mismo año que tuvo un IPC del 2,4% (eso sí es perder poder adquisitivo), y además sacó la Ley 27/2011 sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social que puso en marcha las siguientes medidas: 1) Alargar la edad de jubilación a los 67 años a partir de 2027. 2) Ampliar el cálculo de la pensión a 25 años a partir del 2022. 3) Introducir el Factor de Sostenibilidad (rebajar la pensión en función de la esperanza de vida). 4) Presentar el Índice de Revalorización de las pensiones teniendo en cuenta las posibilidades económicas del sistema. Todas estas medidas nadie discute que sean o no necesarias. Lo que sí cambian sustancialmente son las reglas del juego, pero eso sí, nadie movió un dedo. Llegó Rajoy y con la Ley 23/2013 reguló y cuantificó los dos puntos que había dejado incompletos Zapatero. Le dio formato al Factor de Sostenibilidad y a partir del año que viene el que se jubile le quitarán un porcentaje de su pensión en relación a su esperanza de vida. Y lo más complicado ha sido poner fórmula al Índice de Revalorización de las Pensiones y para ello han parido una ecuación infumable relacionada con ingresos y gastos de la Seguridad Social y el incremento de pensionistas. Total para marcar un mínimo, en épocas flacas, del 0,25 y un máximo de IPC más 0,50. ¡Qué poco les hubiera costado a todos, Zapatero y Rajoy, haber dejado el IPC!

La primera vez que se aplicó el incremento del 0,25 fue en el 2014 con un IPC negativo del 1%. Los pensionistas ganaron 1,25% de poder adquisitivo. En 2015 el IPC fue 0% y se les subió el 0,25%, en 2016 el IPC fue del 1,60% y en 2017 del 1,10%. Es decir, en estos cuatro años hay una pérdida de poder adquisitivo del 0,70%. No me imagino lo que hubiera pasado de seguir las pensiones ligadas al IPC y que en el 2014 se les hubiera tenido que bajar un 1%. Lo cierto es que en 2011 perdieron un 2,40% de golpe en un año y nadie se movió. Todas estas manifestaciones están orquestadas políticamente, esto no lo discute nadie. Desde mi punto de vista, los pensionistas confunden lo urgente con lo importante. La revalorización o actualización de la pensión es una reclamación necesaria, pero menor. Lo verdaderamente importante es la sostenibilidad de las pensiones. Y esa no es una reclamación solo de los pensionistas, sino de toda la sociedad. Y no es para señalar a un partido político en concreto, sino a TODOS. Debemos «exigir» a los políticos que se sienten en el Pacto de Toledo y no se levanten hasta solucionar definitivamente la viabilidad del sistema de pensiones. Todo lo demás, sinceramente, son fuegos artificiales.