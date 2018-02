Por unas pensiones «fuertes y dignas» Concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno. :: SONIA TERCERO UGT y CCOO defienden el sistema público «eficiente y sostenible» frente a la intención de «hacer negocio» Los sindicatos reúnen a cientos de personas ante la Delegación del Gobierno DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Viernes, 23 febrero 2018, 00:08

Teodoro Tomás Garrido, arnedano afincado en Logroño de 82 años, prejubilado a los 58 años como tornero y ex trabajador de Zanussi, se manifestaba ayer frente a la Delegación del Gobierno «no sólo por mi pensión, también por las del futuro». «Pueden decirnos lo que quieran pero han entrado al gobierno para cargarse las pensiones y el estado de bienestar. ¿Por qué han vaciado la hucha?», se preguntaba.

CCOO y UGT convocaron una concentración para defender las pensiones y en contra de la que consideran una subida insuficiente, la del 0,25% aprobada recientemente por el Gobierno de España. Precisamente a esto aludió Carlos Antoñanzas, calagurritano de 66 años, jubilado hace cuatro del sector del metal, quien protestaba porque «la subida del 0,25 es una mierda, a mí no me llega ni a los 3 euros, para un café y medio, según dónde te lo tomes».

Cientos de personas, sobre todo pensionistas pero también jóvenes, se manifestaron ayer. Jesús Ángel Marín, de la UJP-UGT, transmitió que «queremos un sistema público de pensiones que sea fuerte, digno, eficiente y sostenible». Y Eusebio Marín, de FJP-CCOO, declaró que «seguimos movilizándonos porque este Gobierno no nos está haciendo ningún caso, a pesar de que le hemos mostrado que un sistema público de pensiones es viable, otra cosa es que quieran hacer negocio».

Esperanza Herrero, logroñesa de 65 años, jubilada hace dos como enfermera, opinaba que «las pensiones son muy bajas, yo me siento afortunada porque he cotizado por lo máximo, pero me parece muy injusto que haya viudas y pensionistas que sean pobres, que no lleguen a fin de mes». Y José María Peciña, funcionario logroñés, jubilado a sus 62 años, reclamaba que «los jóvenes de ahora, que son la generación más preparada de la historia de este país, al no tener trabajo tampoco van a ser capaces de cubrir con su cotización las pensiones ni nuestras ni suyas; esto es un problema de toda la sociedad, el sistema de pensiones debe estar por encima de los vaivenes del capital, el IBEX-35 y Wall Street».