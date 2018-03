Las pensiones: ¿Qué hacer?

Todo anunciaba que el inicio del año iba a ser sonado en materia de pensiones. Ahora, sobre esto, ya opina todo el mundo. Esto es bueno, aunque tenga algunos inconvenientes menores. La cuestión, para seguir avanzando y, si es posible, no retroceder, es cómo imaginar y poner en práctica soluciones que lo sean de verdad y no creen problemas adicionales. No es fácil.

Hay, básicamente, dos problemas que afectan a las pensiones públicas. El primero, garantizar pensiones suficientes y, el segundo, lograr que estas pensiones se puedan pagar. Si al menos tuviéramos una fuente ilimitada de recursos...

Las pensiones públicas, en España y en muchos otros países, sufren una paradoja a la que hemos llegado casi sin darnos cuenta. Por un lado, muchas de ellas son manifiestamente insuficientes, muy bajas, salta a la vista y debe hacerse algo para corregir esto. Por otra parte, especialmente las más bajas, son muy generosas ya que devuelven a sus titulares entre 2 y 3 veces todas las cotizaciones pagadas durante la vida laboral, una proporción creciente con la esperanza de vida.

Invito a todas las partes del debate a reconocer honestamente ambas realidades y no a quedarse con la que más interesa políticamente a cada una. Si no lo hacemos así, retrocederemos siempre, y eso en el caso de que podamos dar un solo paso. Pero incluso no moverse, dada la aceleración que vivimos en la esperanza de vida y en la robotización, significa retroceder.

La fuente de recursos a la que aludía, si pensamos en impuestos o cotizaciones, no está a nuestro alcance, aunque deberíamos encontrar vías para mejorar, desde el sistema de impuestos y transferencias (no de cotizaciones), las pensiones más bajas.

Pero si pensamos en carreras laborales más largas y periodos más cortos de jubilación, lo que restablecería uno de los equilibrios básicos de todo sistema de pensiones, tenemos un gran recurso que apenas utilizamos: levantar la tiránica barrera de los 65 años.