«Las penas para los incendiarios ya son duras; el problema es que no se les coge»

Jorge Matey es el decano en La Rioja del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Es de Ezcaray y ha mamado el monte y la naturaleza desde niño, de la mano de su padre, guarda forestal, que muchas veces le llevó por los mismos entornos que, después de demasiados fuegos en los últimos años, han ido reduciendo a cenizas.

-Cuándo se producen incendios como el de la semana pasada, ¿qué se le pasa a usted por la cabeza?

-Afortunadamente, no tenemos muchos incendios en La Rioja, o no grandes incendios. Somos, junto con Murcia, Baleares y Canarias las comunidades que menos incendios tienen, tanto en número como en superficie quemada. ¿Qué me pasa por la cabeza? Que se trata de algún descerebrado. En este incendio concreto no comprendo las causas, ni veo un posible interés detrás, pero es que muchas veces no hay ninguno. En los medios se habla mucho de 'pirómano', que es un enfermo mental, pero debemos diferenciarlo de un 'incendiario'. En los últimos diez años ha habido en España 160.000 incendios, de los que el 96% han sido provocados, es decir, que detrás está la mano del hombre. De este porcentaje, el 26% son negligencias. Es decir, que sea provocado no es que sea intencionado. Eso sí, un 54% son intencionados.

LAS FRASESGestión forestal«Los montes son muy grandes y eso de que deben estar limpios, pues no; el monte no es un jardín» Ley de Montes«Solo en el 0,12% de los incendios en una década se aprecia como posible causa el cambio de uso»

-La culpa es de quien prende fuego, desde luego, ¿pero se podrían minimizar daños con unas actuaciones previas o preventivas?

-Siempre es lo mismo: en verano, si ocurre algún gran incendio -para nosotros son los que queman más de 500 hectáreas- o alguna desgracia, tiene mucha visibilidad mediática. Es decir, en la época de incendios, en verano, se le da mucho bombo pero cuando llega el invierno, nada. Los políticos dicen que los incendios se apagan en invierno, que hay que hacer más prevención, pero... No es que no se haga; se hace, y cada comunidad autónoma lo hace en la medida de sus posibilidades, pero no debemos olvidar que el Ministerio de Medio Ambiente ya no existe, está absorbido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y en el caso de La Rioja lo mismo. Antes había una Consejería de Medio Ambiente, que ahora es de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. No digo que no tenga importancia, pero sí que ha perdido y eso influye en cuanto a presupuestos y a todo. También es cierto que hay mucho trabajo detrás que no se ve. Los montes son muy grandes y eso de que tienen que estar limpios, pues no; el monte no es un jardín. No es solo la parte arbolada, sino que tiene diferentes estructuras: pastizales, un estrato de matorral, bosque, monte alto o bajo... Requieren muchos trabajos y, como hablamos en nuestra última junta, no se ve. Es cierto que falta mucho por hacer, pero tenemos casi todos los montes ordenados, lo que significa que tienen un plan de gestión. Es decir, que por un lado falta darle visibilidad y, por otro, no se invierte todo lo que se debiera. En el sector ambiental no hay muchos recursos económicos. Por ejemplo, el coste de plantar un árbol en una rotonda es veinte veces superior al de plantarlo en un monte. Se manejan presupuestos muy distintos y eso conlleva una precariedad en toda la cadena. Los brigadistas tienen unos sueldos que no van a la par del trabajo que realizan; los pluses de peligrosidad son ridículos... Es algo que no solo afecta a la extinción de incendios, también a la prevención, repoblaciones... Gran parte del problema de los incendios viene también por la pérdida de población en el medio rural, con la desaparición de las labores que se venían haciendo, la pérdida de ganado... Al final es un cóctel de todo.

-¿Hay alguna solución?

-Al final todo es un problema económico. Si hubiera más salida para los productos; si se obtuvieran más rentas de ello, trabajaría más gente y se harían más cosas. Esto es como el que produce tomate y gana muy poco, pero vas a comprarlo a la tienda y es muy caro; o como si vas a comprar un mueble de madera maciza. Pero si tu quieres vender una chopera o un pinar te dan cuatro perras y eso influye en que no lo mantengas como debieras. De hecho, los pequeños pinares particulares están semiabandonados porque cuestan más las cintas que el manto.

-Muchos culpan de los incendios a las políticas del Gobierno; los achacan a la posibilidad de recalificar los terrenos quemados...

-Al César lo que es del César. En el 2015 hubo una modificación de la Ley de Montes, pero decir que permite la recalificación de un terreno es completamente falso. Quien dice eso pretende hacer creer que se quema para cambiar el tipo de suelo, cuando no es así. Ahí está la estadística: solamente en el 0,12% de los mas de 160.000 incendios ocurridos entre 2001 y 2014 se apreció en parte, como posible causa del incendio, el cambio del uso. El Colegio emitió hace poco una nota sobre esto. En ella se indica que la Ley de Montes es clara y taxativa en su artículo 50 y prohibe el cambio de uso forestal al menos durante 30 años desde el incendio. Las excepciones sobre el cambio de uso se refieren a si este hubiera estado previsto ya en un instrumento de planeamiento. Por ejemplo, si está aprobada la construcción de una línea de alta velocidad, la ley lo que hace es evitar que un incendio pueda paralizarla durante ese periodo de 30 años.

-¿Cree usted que tendría que haber medidas más duras para quienes provocan incendios?

-Dentro de los ingenieros forestales hay consenso sobre que las penas ya son duras, ya que te pueden caer hasta 20 años de cárcel, pero el problema es que no se pilla in fraganti a los incendiarios. Es muy difícil. En Galicia se ha visto que han utilizado globos de helio con bengalas, que caen a saber dónde, muy lejos de donde está el incendiario... De estos 160.000 incendios que ha habido en España hay 325 detenidos y de ellos 8 encarcelados. Al que mayor pena se le impuso fueron nueve años.

-En el caso de los incendios de Ezcaray, ¿cuánto tardará la zona quemada en recuperarse?

-Esa zona se había quemado ya en los años ochenta y fue repoblado no mucho tiempo después. Para que vuelva a estar como estaba tendrán que pasar casi 40 años. En el mundo forestal trabajamos a largo plazo. Algo que planta mi padre, lo podo y la aclaro yo, y lo cortará mi hija. ¿Entre medio, cuántas cosas pueden pasar? Entre otras, que se queme todo.