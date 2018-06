El Pegasus volará sobre La Rioja desde mañana El helicóptero de la DGT apoyará en la primera operación especial del inicio del verano, prevista desde las 15:00 horas de mañana, 29 de junio; hasta las 24:00 horas del próximo uno de julio LA RIOJA Jueves, 28 junio 2018, 12:29

La Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja prevé unos 90.000 desplazamientos por las carreteras de la comunidad con motivo de la primera operación especial del inicio del verano, prevista desde las 15:00 horas de mañana, 29 de junio; hasta las 24:00 horas del próximo uno de julio.

Los momentos de mayor intensidad de tráfico se prevé que serán mañana y el uno de julio, entre las 16:00 y las 22:00 horas; y el día 30, de 9:00 a 14:00 horas; y los puntos más conflictivos estarán en las salidas y entradas a Logroño y en los semáforos de acceso a Santo Domingo de la Calzada, ha detallado la Jefatura en una nota que recoge Efe.

Durante este periodo, los agentes de la Agrupación Provincial de Tráfico intensificarán la vigilancia y control de la circulación en todas las vías y a cualquier hora del día y se dispondrá del máximo de efectivos posibles, quienes contarán con el apoyo desde el aire del helicóptero de la Dirección General de Tráfico (DGT) Pegasus.

También se solicitará también la colaboración de las Policías Locales para el control de accesos a las poblaciones donde tengan atribuidas sus competencias.

Ha recordado que «la paciencia es el principal aliado del conductor ante las aglomeraciones de vehículos» y la mejor manera de evitarlas es salir con tiempo para no coincidir con los momentos de desplazamientos masivos y, ante una caravana, entiende que «lo más seguro es no tratar de ir adelantando a todos los vehículos». Además, asegura que «la única tasa segura de alcohol al volante es 0,0» y recomienda realizar paradas de descanso cada dos horas, mantener la atención para no sufrir un accidente de tráfico y efectuar una conducción responsable.