'Pasos' trajo a Luppi a La Rioja

Disfrutó de La Rioja, así lo declaraba el fallecido Federico Luppi hace unos 13 años cuando decidió rodar en nuestra tierra su ópera prima 'Pasos', una historia de amor en la que seis personajes viven con amargura, temor y esperanza los cambios políticos que se suceden en la España de la Transición.

Gracias Luppi, que empezó a grabar en una carpintería de Nájera, los riojanos pudieron ver en la región a actores de la talla de Ginés García, Ana Fernández Alberto Jiménez, Eva Cobo, Fabián Vena y Susana Hornos (esposa del director).

Lugares como el Parque del Ebro, la calle Laurel, el municipio de Fuenmayor sirvieron de escenarios para aquella película cuyo rodaje revolucionó la vida de muchos durante aquellas semanas.

Luppi explicó entonces que había elegido rodar en La Rioja no sólo por su unión con esta tierra por su matrimonio con Susana Hornos, sino «por una cuestión de verosimilitud». «Susana conocía muy bien estos lugares, el entorno, la historia vivida y percibida en una provincia, no en Madrid o Barcelona. Y mis necesidades son absolutamente provincianas. No tengo ninguna posibilidad de exhibirme como un ser urbano. Lo que a mí me gusta asomarme por la ventana, como aquí en Fuenmayor, y ver una hilera interminable de huertas. Y eso me hace mil veces más feliz que ver rascacielos», confesó en aquellos días en una entrevista en Diario LA RIOJA.

En verano del 2005, el Gran Coliseo de Fuenmayor fue el lugar elegido para presentar 'Pasos', ya que la película que había sido rodada en parte en el municipio y protagonizada por su mujer, Susana Hornos, nacida en Fuenmayor.