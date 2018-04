«Paso todos los días por el sitio donde asesinaron a mi padre» Sábado, 7 abril 2018, 21:45

Javier Sáenz está a punto de jubilarse y trabaja en el departamento de Exportación en una empresa de Usúrbil, un pueblo pegado a Lasarte. Para llegar a su oficina pasa cada día por el lugar donde asesinaron a su padre: «Lo tengo presente en cada momento de mi vida. Tuve una época mala en la que me sentí perseguido y amenazado. Un día me crucé con un chico y justo se dio la vuelta a mi altura. Pensé que me iba a matar igual que a mi padre. Poco a poco he ido superando esa sensación, pero creo que las víctimas hemos estado muy solas demasiados años, sin una ayuda psicológica y sin nada. En este pueblo, como en tantos otros, hemos vivido aterrorizados y aguantando pintadas y vejaciones a nuestros seres más queridos».