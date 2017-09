«No pasaremos por un sistema que nos haga perder fondos» Alfonso Domínguez. :: s. tercero Domínguez confirma que La Rioja emitió un voto particular a la reforma de los 'sabios' y avanza que se opondrá a un modelo que quiebre el statu quo Alfonso Domínguez Consejero de Administración Pública y Hacienda M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Lunes, 25 septiembre 2017, 12:50

Ni un euro se dejará La Rioja en el nuevo sistema de financiación autonómica, afirma el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez.

-Según la simulación de Fedea, La Rioja pierde financiación con el nuevo sistema.

-Nosotros estamos radicalmente en desacuerdo con los números que ha puesto Fedea al informe de la Comisión de Expertos. El criterio fundamental de financiación que sigue es el número de personas que viven en una determinada comunidad. Pero prestar servicios públicos a los 315.000 habitantes de La Rioja es más caro que para la misma cifra de ciudadanos en Madrid. Por eso hay que corregir ese sistema de la población por habitante que defiende Fedea y con el que estamos en desacuerdo cinco autonomías.

-El informe se basa, no obstante, en el dictamen del 'comité de sabios'...

-La Rioja no dará su voto afirmativo a ningún sistema que quiebre el principio del , es decir, que no respete nuestra posición de partida. De hecho, nuestro experto en la Comisión, Juan José Rubio Guerrero, emitió un voto particular. No pasaremos por ningún sistema que nos haga perder financiación o que no atienda nuestras singularidades que son, básicamente, el pequeño tamaño de la comunidad y los costes fijos estructurales que tenemos a la hora de prestar servicios públicos. Con todo, lo primero que habría que hacer es determinar las necesidades de gasto de cada autonomía, como plantea la AIReF, porque no es lo mismo prestar un servicio sanitario en Madrid, que en La Rioja o en Castilla y León, Y, a partir de ahí, poner números. Además, si el sistema en su conjunto va a tener más dinero porque el Estado va a aportar más recursos a la financiación de las comunidades autónomas, todas tienen que ganar financiación.

-El problema es que para que todo fuese equilibrado y ninguna autonomía perdiese financiación, el Estado debería aportar unos 11.000 millones de euros, cuando sólo dispone de poco más de 4.000 millones. ¿Cómo se va a cuadrar el círculo?

-Todas las comunidades estamos convencidas de que los recursos adicionales van a ser mayores por la mejora de la economía.

-¿Cuándo podría entrar en vigor la reforma?

-Siendo optimistas el 1 de enero del 2019. Por lo que testeo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hay voluntad de llegar a un acuerdo por parte de todos, pero la negociación va a ser ardua porque las posiciones son divergentes.