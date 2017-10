¿Qué pasará con los mayores de 55 años que llevan muchos años de interinos? Un grupo de opositores, a las puertas del IES Cosme García, antes de enfrentarse a los exámenes de Educación Primaria, en junio del 2016. :: sonia tercero C.N. LOGROÑO Lunes, 30 octubre 2017, 09:38

Todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación han reconocido el esfuerzo negociador de la Administración e incluso de un modo u otro alaban que la Consejería que pilota Alberto Galiana tenga un planteamiento a largo plazo de convocar en torno a un millar de plazas entre el 2018 y el 2022. Hasta aquí todos coinciden, pero a partir de este punto empiezan las discrepancias. Mientras para ANPE y la CSIF, que han dado su 'sí' a una OPE que recoge parte sus pretensiones, lo importante es dar seguridad a los interinos y futuros opositores, para el resto hay cuestiones de matiz que se han obviado y que por tanto la oferta no es merecedora de su apoyo.

Una de las cuestiones que separan a CCOO, FETE-UGT, STAR y STE de la Administración regional no es baladí. Básicamente, todos estos sindicatos coinciden en que la OPE no recoge ninguna garantía para los mayores de 50 o 55 años que llevan muchos años de interinos y, por tanto, piden que se articule una solución para no abocar al paro a este profesorado que no ha podido presentarse a las oposiciones porque no han sido convocadas hasta el momento. Una reclamación que, dicen, ya ha sido solventada en otras comunidades.

En su abanico de argumentos por los que rechazan la OPE también figura que no se ha eliminado la obligación de que los interinos presentes en varias listas, incluidos los procedentes de convocatorias extraordinarias, participen en los procesos selectivos que coincidan en la misma convocatoria sin que decaigan de las listas.

En paralelo, la mayor parte de los sindicatos aduce que está a la espera del resultado de las negociaciones entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sociales para modificar el sistema de acceso a la función docente. Además, consideran un error convocar especialidades con una única plaza.