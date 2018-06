A partir de la próxima semana se podrá pedir la gratuidad de los libros de texto El 'cheque libro' beneficiará el próximo curso a los alumnos de 3º y 5º de Primaria y 1º de FP Básica, y el resto seguirá contando con ayudas económicas MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Sábado, 23 junio 2018, 10:11

A partir de la próxima semana, las familias de los alumnos de 3º y 5º de Educación Primaria y 1º de FP Básica podrán solicitar la gratuidad de los libros de texto. Será a través de un 'cheque libro' que les facilitarán los centros (los que tendrán la titularidad de los manuales tanto impresos como digitales) y que podrán canjear en las librerías o establecimientos autorizados que deseen. El resto de los niveles educativos obligatorios, al no estar todavía aprobada de forma definitiva la Ley, no se incorporará de momento al programa, por lo cual, el Gobierno de La Rioja seguirá facilitando el próximo curso ayudas económicas para la adquisición de los libros, cuyas cuantías dependerán de la renta per cápita familiar (se pueden consultar en la ficha que acompaña esta información). El presupuesto total para ambas líneas supera los tres millones de euros (1,16 millones para la gratuidad y 1,9 millones para las subvenciones), según informó ayer el titular de Educación, Alberto Galiana, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Las ayudas

El consejero subrayó el carácter transitorio de la orden publicada por el BOR y que afecta a 3º y 5º de Primaria y 1º de FP Básica, por cuanto «los grupos parlamentarios trabajan en la redacción de una Ley» que establecerá un calendario para la implantación progresiva de la gratuidad en la totalidad de la educación obligatoria en los próximos cursos.

A partir de la próxima semana, cuando se publique la convocatoria, las familias que lo deseen (la gratuidad tiene carácter voluntario) podrán solicitar un 'cheque-libro' en sus centros en el que constarán los manuales reutilizables (no se pueden subrayar ni escribir), que deberán custodiar hasta el fin de curso. Los centros, una vez recibidos los libros de texto que participen en el programa de gratuidad, procederán a su etiquetado e inventariado, para su posterior préstamo a las familias. Los manuales se renovarán con carácter general cada cuatro años.