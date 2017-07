EL PARTIDO ESTÁ EN JUEGO Ocón, este fin de semana, con militantes de Torrecilla. Caperos se reunió ayer con las bases del partido :: l.r./J. herreros El PSOE celebra hoy el primer cara a cara interno en la historia de la política regional entre los dos aspirantes a tomar el testigo de Luena TERI SÁENZ Logroño Martes, 11 julio 2017, 08:46

Lugar: Casa de los Periodistas. Protagonistas: Francisco Ocón y Félix Caperos. Objetivo: contrastar frente a frente los dos modelos con los que el actual secretario de Organización del PSOE y el alcalde de Casalarreina aspiran a dirigir un partido sediento de superar fracturas y reverdecer laureles de Gobierno cada vez más marchitos.

Moderada por la periodista Ana Castellanos, la cita llega con rango de histórica. Nunca antes en la política riojana una formación había convocado un cara a cara público entre los aspirantes a liderarlo. Una fórmula de debate, por otra parte, obligada en las bases de la convocatoria del congreso regional y que replica el patrón del federal en el que Sánchez, López y Díaz compartieron escenario y se rebatieron mutuamente días antes de que la militancia decidiera su voto.

En La Rioja, Ocón y Caperos acuden al encuentro como Paco y Félix. Dos rostros habituales en las portadas que saben que el partido no se juega ni en los platós ni en las primeras planas, sino en la proximidad con los más de 1.200 afiliados (perdón, compañeros) encargados de pronunciarse en las primarias que se celebrarán el próximo domingo. Por eso ambos comparten conceptos comunes en sus discursos como unidad, compromiso, cambio, participación y, al mismo tiempo, en esos mismos discursos dejan latir lo que les separa. «Si seguimos haciendo lo mismo y no se rompe la continuidad, volveremos a tener los mismos resultados», preconiza el alcalde de Casalarreina apuntando a la condición de número '2' del PSOE de su contrincante y mano derecha absoluta de César Luena en La Rioja en la etapa que el diputado nacional ejerció como lugarteniente de Sánchez y la formación ha cosechado sus peores resultados. «No me enfrento a una persona, sino a un pack de dos y hasta tres», ironiza para cuestionar la voluntad anticipada por Ocón de que sea Concepción Andreu la cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas y ensalzar no haber participado en la Ejecutiva o convertir Casalarreina en feudo socialista desde el municipalismo.

LAS FRASES Francisco Ocón Candidato a la secretaría general «El partido debe adaptarse a los cambios desde la unidad y aplicar el modelo que ganó a nivel federal» Félix Caperos Candidato a la secretaría general «Si seguimos haciendo lo mismo y no se rompe la continuidad, volveremos a tener los mismos resultados»

Ocón niega la etiqueta de candidato oficialista y replica recordando la condición de diputado regional desde el 2003 de su oponente. «Lleva muchos más años que yo en labores institucionales», deja caer el inquilino del Parlamento desde el 2015 sin olvidar que Caperos avaló, como otras figuras que le respaldan como Francisco Martínez Aldama, la candidatura de Susana Díaz en el último cónclave nacional donde se impuso Sánchez. «El partido debe adaptarse a los cambios operados en la sociedad y la propia organización, y aplicar aquí también el modelo respaldado por una abrumadora mayoría en el congreso federal», infiere convencido de su capacidad para comandar un proyecto ganador para los comicios del 2019.