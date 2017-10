Parón... en el paro Usuarios ayer en la Oficina de Empleo de Logroño. :: Miguel Herreros Un problema informático inutilizó ayer las oficinas de empleo durante tres horas | Una actualización programada del sistema del Ministerio afectó desde las 8.30 a las 11.40 horas a las sedes riojanas y a las del resto de España ROBERTO G. LASTRA Logroño Martes, 10 octubre 2017, 12:16

Esperas, algunas filas y atascos, un cafecito, recados, algún episodio de impaciencia... Un problema en el sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dejó ayer sin servicio durante algo más de tres horas las oficinas de empleo de La Rioja, una situación que se repitió en casi todo el país.

En concreto, según confirmaron tanto fuentes del Ministerio como del Gobierno de La Rioja, la incidencia afectó a todas las comunidades autónomas en el caso de las prestaciones (dependientes del SEPE) y a diez de ellas (entre otras La Rioja) en la inscripción y renovación del Justificante de Demanda de Empleo (DARDE), la conocida popularmente como tarjeta del paro, competencia de los servicios públicos de empleo autonómicos.

«Yo me he levantado a las siete y media de la mañana porque tengo 40 kilómetros hasta Logroño y quería estar a primera hora y para las 8.30, que es cuando abren la oficina ya estaba aquí, pero no se podía hacer nada. Me han dicho que estaba todo el sistema caído, pero que desde Madrid les habían asegurado que para las 11 o así confiaban en que funcionase. He aprovechado para tomarme un café y hacer algunos recados, pero hasta poco antes de las 11.45 no han empezado a poder atender», resumía, en declaraciones a Diario LA RIOJA, el episodio Ricardo a su salida de unas dependencias donde ya solo aguardaban su turno algo más de una decena de personas.

«Es un sistema muy complejo que da servicio a todas las oficinas del SEPE y autonómicas del país»

«Según nos han dicho, había programada una migración a un nuevo servidor durante el fin de semana y se probó el domingo y funcionaba pero esta mañana se ha caído el sistema desde primera hora», explicaban en fuentes del Gobierno de La Rioja. Una versión que fue ratificada a Diario LA RIOJA por el gabinete de prensa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

«No se ha tratado de una incidencia grave, sino de un problema en un proceso programado, cotidiano y habitual que consiste en la actualización del software de muchos servidores, pero que parece que no ha acabado a tiempo. Hay que tener en cuenta que hablamos de un sistema muy complejo que da servicio a todas las oficinas del Servicio Público de Empleo de España, pero también a todos los servicios públicos de empleo autonómicos», añadían fuentes de la Dirección Provincial del SEPE en La Rioja, que, además de «lamentar los trastornos que han podido sufrir algunos usuarios» recordaron que en sus dependencias de la logroñesa Calvo Sotelo (que comparte con el Servicio Público de Empleo de La Rioja) se atiende diariamente a entre 200 y 250 personas convocadas con cita previa.