El paro de los examinadores de Tráfico deja en el aire el carné de conducir de mil riojanos

Los examinadores de Tráfico retomaron ayer la huelga. Han cambiado de estrategia y lo que inicialmente iba a ser un paro «indefinido» durante septiembre volverá a replicar la estrategia seguida desde junio y se limitará a tres días por semana: lunes, martes y miércoles. La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) apuntó a finales de agosto que lo hacía para «causar el menor perjuicio a la población». Pero tras dos meses de paros (agosto, salvo la última semana, es inhábil) el tapón de aspirantes a lograr la licencia de conducción crece semana a semana. Sólo en La Rioja, cifra Enrique Uruñuela, presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, «son más de un millar los alumnos que están pendientes de examinarse de la parte práctica». Así, durante estas cuatro semanas, los tres examinadores de La Rioja podrán realizar entre 320 y 400 exámenes (40 o 50 diarios) cuando el ritmo semanal oscila entre las 200 y las 250 pruebas.

Junto a los futuros conductores, el conflicto laboral que arrastran los examinadores -exigen un incremento salarial de algo más de 200 euros al mes además de un aumento de plantilla- tiene un efecto directo en el sector de las autoescuelas que, dice su patronal, acumula pérdidas superiores a los 40 millones en el agregado nacional. «Hemos perdido gran parte de la campaña de verano», explica Uruñuela, que recuerda que no son pocos los estudiantes que ante la incertidumbre de si se iban a poder presentar o no a la prueba práctica decidieron posponer un año el carné de conducir. «Lo único que está provocando la huelga es inseguridad y falta de facturación. Las pérdidas se sitúan en el 60 por ciento y van subiendo poco a poco». En la actualidad, las más de 50 autoescuelas de La Rioja emplean, aproximadamente, a unas 200 personas según los datos ofrecidos por Uruñuela, que en todo caso agradece que desde la Jefatura de Tráfico se hayan puesto los medios para, al menos, poder celebrar las pruebas teóricas.

En ese escenario, con pocos alumnos nuevos y prácticamente ninguna clase práctica en la agenda, la patronal de las autoescuelas ya baraja la posibilidad de poner en marcha expedientes temporales de regulación de empleo como vía para recortar gastos hasta que la actividad recupere el pulso. «Es una posibilidad que existe y que, de momento y que yo sepa, no se ha puesto en marcha en La Rioja. Tenemos que pensar qué vamos a hacer si no hay posibilidad de dar clases. Los profesores no tienen trabajo», dice Uruñuela, que apunta que, «de momento», las autoescuelas riojanas «están aguantando» confiando en una solución que, en cualquier caso, no prevé en el corto plazo.

Las claves 1 La huelga Comenzó en junio de manera parcial (lunes, martes y miércoles). Hasta la fecha, según los datos de la DGT, ha provocado la suspensión de 83.000 exámenes prácticos. 2 La reivindicación Demandan un incremento salarial superior a los 200 euros al mes que, aseguran, la DGT les prometió en el 2015 y la mejora de sus condiciones laborales, al haber un déficit en el número de funcionarios. 3 En La Rioja Hay tres examinadores trabajando (uno en comisión de servicios) que realizan una media de entre 40 y 50 exámenes por día. 4 Calahorra Desde hace 40 años los alumnos de La Rioja Baja y de parte de la Ribera Navarra realizaban sus pruebas en Calahorra. Desde el inicio de la huelga los alumnos tienen que trasladarse a Logroño.

Una segunda derivada de la huelga se cierne sobre aquellos aspirantes que, habiendo aprobado la parte teórica del carné de conducir, ha suspendido la práctica. «Tienen seis meses para volver a presentarse y aprobar. Necesitan una solución».

Y si compleja es la situación en Logroño, no lo es menos en Calahorra. En lo que a la parte práctica se refiere, las últimas pruebas se han realizado los días 31 de agosto y 1 de septiembre y esta misma semana regresarán los examinadores a visitar La Rioja Baja. Pero nadie sabe cuándo volverán. Es probable, explican las autoescuelas calagurritanas, que una vez que termine esta nueva ronda de pruebas en la capital riojabajeña no vuelvan a realizar exámenes prácticos hasta mediados del mes de octubre, teniendo en cuenta las fiestas patronales de San Mateo y que existe un cupo de 5 alumnos por profesor y coche en cada uno de los exámenes.

Donde se mantiene el problema vuelve a ser en las pruebas teóricas, que seguirán realizándose los viernes en Logroño. Mientras se mantenga la convocatoria de huelga son funcionarios de Tráfico -que no se trasladan a Calahorra- quienes están presentes en los exámenes teóricos y no los examinadores habituales (que durante los últimos 40 años venían realizando las pruebas en la ciudad riojabajeña).

Eso provocó que durante el mes de julio fueran cientos los aspirantes que tuvieron que trasladarse hasta Logroño para presentarse al examen. Las autoescuelas contrataron autobuses y gestionaron viajes en vehículos particulares con el incremento de gasto que supone y que suma a la congelación que padece su cuenta de ingresos.

Aquella estampa se volverá a repetir ya que mientras dure la huelga no está previsto que se realice ningún examen teórico en la ciudad lo que provocará que cada viernes decenas de jóvenes (y no tan jóvenes) tengan que trasladarse a la capital riojana para intentar superar la primera parte del carné de conducir.