Parlamento: otra tanda de expertos Domingo, 1 abril 2018, 00:02

La proposición de ley para garantizar en La Rioja la gratuidad de libros de texto merecerá en el Parlamento un debate con una nueva tanda de expertos en semejante ámbito, convocados no por Ciudadanos, cuyo grupo parlamentario capitaneó la aprobación de tal medida, sino por (sorpresa) el POSE. Sólo su portavoz, Concha Andreu, ha presentado ante la Cámara una petición para conocer la opinión de un sindicatos educativos, representantes del sector de libreros, miembros del Consejo Escolar y dirigentes de la FAPA, a quienes no identifica. En su escrito no figuran por el contrario los responsables de la otra gran organización de familias de alumnos, la Concapa.