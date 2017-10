El Parlamento de La Rioja no colocará la bandera catalana, como pedía C's "Era una manera de visualizar que los riojanos no estamos en contra de los catalanes", lamenta Ubis LA RIOJA Logroño Lunes, 9 octubre 2017, 14:34

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en La Rioja ha lamentado hoy la negativa de la presidenta de la Cámara regional, la popular Ana Lourdes González, a su propuesta de colocar las banderas catalana y española en la fachada del Parlamento riojano.

En una nota, el Grupo de Ciudadanos ha explicado que hizo esta propuesta en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del pasado día seis.

"Nuestro objetivo era mostrar la solidaridad del Parlamento riojano con el Parlament, una institución que ha visto vulnerados sus derechos por las decisiones del Govern", ha señalado el portavoz parlamentario de Cs en La Rioja, Diego Ubis, según recoge la agencia Efe.

"Era una manera de visualizar que los riojanos no estamos en contra de los catalanes, sino de mostrar nuestro apoyo a todas esas personas que no apoyan la ilegalidad de un gobierno que se ha saltado las leyes y la Constitución", ha subrayado.

Ha añadido que "González se negó en redondo, alegando que la bandera española ya ondea en el mástil de edificio y que colocar la bandera catalana podría provocar incidentes".

"No creemos que esto hubiera sido así, en otras ciudades se han colocado ambas banderas y no ha ocurrido nada", ha indicado Ubis, "porque lo que traslada este gesto es la unión de regiones y no la confrontación de banderas".