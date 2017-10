El Parlamento, sin PSOE y Podemos, insta al Ejecutivo a apoyar al Estado ante la crisis catalana

A iniciativa de Ciudadanos y con el apoyo del PP, el pleno instó ayer al Gobierno regional «a manifestar su apoyo» al Gobierno de España y a todas las instituciones del Estado ante el desafío soberanista catalán y el «golpe a la democracia» que supone el referéndum del domingo, explicó el portavoz de la bancada naranja, Diego Ubis. El PP, en la persona de Jesús Ángel Garrido, se adhirió «sin fisuras» a la proposición no de Ley de Ciudadanos y conminó al PSOE a «olvidarse de cortoplacismos» y a sumarse a la iniciativa para no transmitir a la sociedad riojana una imagen de desunión. Sin embargo, el PSOE no secundó la propuesta. El diputado regional y secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, argumentó que el PSOE «ya ha demostrado» su defensa de la legalidad, pero «no nos podemos quedar sólo en decir cómo están las cosas, sino que es necesario llamar al diálogo y a una solución pactada». «La aplicación de la Ley es insuficiente para solucionar el problema de Cataluña», porque «a partir del 2 de octubre seguirá existiendo un gran desafecto de una parte de Cataluña hacia España y sin diálogo sincero no habrá solución». «Y Ciudadanos, con su proposición, destierra el diálogo», enfatizó.

Ubis respondió que «no podemos aceptar un debate sobre la llamada cuestión catalana, sino sobre la reforma de la Constitución sin hacer diferencias entre territorios» y se preguntó si la posición del PSOE responde a «una estrategia electoral» con la vista puesta en «que se convoquen unos comicios de verdad».

Por su parte, Germán Cantabrana (Podemos) consideró que el referéndum del 1-O es «una reivindicación legítima de votar en democracia» y acusó al Gobierno central de «usar métodos represivos» y de «generar el mayor conflicto territorial desde la Guerra de Cuba». Un discurso que Ubis interpretó «demagógico», aseveración a la que Cantabrana quiso responder, pero la presidenta de la Cámara, Ana Lourdes González, le negó la palabra.