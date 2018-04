El Parlamento aprueba la Ley de Medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo La norma, que persigue la reparación del daño, concitó el apoyo de PP, PSOE y Cs y la abstención de Podemos CARMEN NEVOT LOGROÑO. Viernes, 13 abril 2018, 00:04

No hubo sorpresas, el Parlamento regional aprobó ayer en una maratoniana sesión que se prolongó durante siete horas la Ley de Medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El nuevo marco normativo, que obtuvo el respaldo de todos los grupos, salvo Podemos, que se abstuvo, contempla indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, así como la reparación por daños materiales y prestaciones asistenciales, entre otras ayudas. Según los datos del Ministerio del Interior, en La Rioja hay 868 víctimas del terrorismo, 83 de ellas han padecido daños personales, 11 han sido asesinadas y el resto sufrieron daños materiales.

Durante el debate de este punto del orden del día, al que acudieron como público representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en La Rioja (AVT) y de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), se vivió uno de los momentos más tensos de la jornada. El presidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, recriminó las palabras previas de la diputada de Ciudadanos Rebeca Grajea, quien le había reprochado que no asistiera a un concierto a favor de las víctimas del terrorismo celebrado el pasado 11 de marzo y sin embargo estuviera en un acto en «el pueblo de las tres mentiras: Islallana».

OTROS ASUNTOS Proposición de Ley Defensor del Pueblo El Pleno rechazó la Proposición de Ley planteada por Podemos para restituir la figura del Defensor del Pueblo. Fue insuficiente el apoyo de PSOE y Podemos ante la negativa de Cs y PP. Proposiciones no de ley Investigación del ELA Se aprobó por asentimiento la Proposición no de Ley para que el Parlamento inste al Gobierno de La Rioja y este al de España a impulsar las iniciativas públicas financiadoras en I+D+i respecto a la investigación de la ELA y otras enfermedades raras neurodegenerativas. Edad máxima Se aprobó la eliminación de la edad máxima como requisito tanto para solicitar una plaza pública de residencia para personas con discapacidad como para seguir disfrutando de ella. Pensiones Se rechazó derogar los cambios introducidos del 2011 al 2015 que afectan a las pensiones.

«Me parece lamentable su intervención en la Cámara», le espetó Ceniceros y «usted no va a venir a darme lecciones de respeto ni a mí ni a mi partido». Recordó que ha sufrido la amenaza del terrorismo de ETA durante 25 años, los mismos en los que «he estado llevando escolta con lo que eso supone para mí y para mi familia». «Usted -añadió- nunca va a favorecer ni la paz ni la convivencia en este hemiciclo; siempre está buscando la confrontación y a mí no me va a tener enfrente».

Tras la recriminación, que fue aplaudida por su grupo y por el diputado Tomás Martínez Flaño (Cs), pasó página para poner el acento en la voluntad reparadora de una norma que trata de paliar las necesidades específicas de las víctimas para salir adelante y hacer frente a los retos de su vida, aunque «sabemos que el dolor no se consuela», dijo. Tras saludar y agradecer la presencia de los representantes de las víctimas, aseguró que «es un día importante para todas las familias que han sufrido el zarpazo del terrorismo, pero también para La Rioja, porque las víctimas constituyen el más claro exponente para conseguir que el diálogo siga como base para un futuro en paz y tolerancia».

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, abundó sobre la misma idea que Ceniceros: «Las víctimas son nuestros mártires y el sustrato sobre el que poder construir nuestra sociedad». Recordó el atentado de Calahorra, del que se han cumplido diez años, y aseguró que «el PP ha sufrido en sus carnes la violencia de ETA».

La diputada socialista Sara Orradre mantuvo que la Ley supone un «compromiso público» de la sociedad riojana con las víctimas para que permanezcan visibles y se conserve así «el relato de todo lo que han vivido».

Por su parte, Germán Cantabrana, de Podemos, justificó la abstención de su grupo porque «nos hubiera gustado mejorar la ley -incluyendo a todas las víctimas, negligencias, Yak-42, Alvia, entre otras-, pero no significa que estamos en contra».

La diputada Rebeca Grajea (Cs) leyó una carta del superviviente de atentado terrorista Francisco Zaragoza y censuró que «los políticos utilicen maquiavélicamente a las víctimas en su beneficio».