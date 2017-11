El Parlamento acuerda exigir al Ministerio un tercer juzgado de lo penal en La Rioja Ceniceros se dirige a la oposición desde su escaño en la sesión parlamentaria de ayer. :: miguel herreros Ceniceros defiende en el Pleno que La Rioja «está creando empleo de mayor calidad» y respalda la gestión de la ADER de los últimos años LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Jueves, 16 noviembre 2017, 23:37

Desde el año 2011 las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja han venido reclamando la necesidad de contar en la región con un tercer juzgado de lo penal. Una petición que, a su manera, también ha hecho suya el Ministerio Fiscal en sus balances anuales recordando que aunque de facto la juez de refuerzo actúa como un tercer penal, la realidad no es esa al no poder ejecutar las sentencias. Ayer la cuestión llegó al Parlamento de La Rioja y de manera unánime (aunque no sin debate) los cuatro grupos respaldaron la proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para exigir al Gobierno central la creación de este tercer juzgado penal en la región.

Raúl Díaz (PSOE) defendió que la PNL responde tanto «a la petición de los operadores jurídicos» como a la evolución estadística de la jurisdicción penal (hizo referencia a las ejecutorias pendientes) y lamentó que el Ministerio de Justicia («ha venido a reírse a nuestra cara», dijo) creara el pasado 13 de octubre juzgados en todas las comunidades autónomas «salvo en La Rioja».

Desde Podemos, Natalia Rodríguez recalcó que esa creación es «urgente y necesaria para conseguir una Justicia más rápida ya que una Justicia lenta es menos Justicia». En la misma línea, desde Ciudadanos, Rebeca Grajea recordó que su grupo había registrado una proposición no de ley similar que finalmente llevarán a los presupuestos del 2018 para dotar de mayor peso a la petición.

Desde la bancada popular, Jesús Ángel Garrido, comprometió el apoyo del PP -previa eliminación de parte del texto que denunciaba agravio comparativo frente a otras regiones-, apuntó que el presidente regional en sede parlamentaria ya defendió que su creación era «imprescindible» y dijo que el Gobierno regional ya ha demandado su implantación en diferentes comisiones sectoriales de Justicia. Conrado Escobar, consejero del ramo, hizo referencia a que con la mera puesta en marcha del nuevo Palacio de Justicia el servicio ha mejorado -sobre todo en lo que a plazos se refiere- y certificó que el Ejecutivo seguirá «trabajando en la incorporación del juzgado de lo penal».

«Se crea empleo de calidad»

En las preguntas orales, el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, consideró que los malos datos de paro de octubre están vinculados al adelanto de la vendimia, defendió que «se está creando empleo de mayor calidad en La Rioja» y explicó que «en los doce últimos meses» el número de ocupados no ha descendido. «En La Rioja hay 5.000 parados menos que cuando comenzamos a gobernar», dijo Ceniceros. Además, y a preguntas del diputado de Cs Diego Ubis, el presidente respaldó la gestión de la ADER: «Está sujeta a controles internos y externos y de los 12.000 expedientes de los últimos cuatro años sólo se han hallado irregularidades formales en el 0,7% de ellos».