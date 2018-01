«Por ahora no parece que vaya a ser una gripe muy virulenta» José Miguel Acitores. :: miguel herreros A 15 de diciembre pasado se habían vacunado 52.638 personas, el 80% de ellas eran mayores de 60 años José Miguel Acitores Dtor. del Área de Salud C.N. LOGROÑO. Jueves, 4 enero 2018, 08:56

Con cautela, pero a la vista de los primeros pacientes infectados por el virus de la gripe esta temporada, para el director del Área de Salud de La Rioja, José Miguel Acitores, «no parece que vaya a ser una gripe muy virulenta, aunque habrá que esperar a las próximas semanas» para ver cómo evoluciona.

Si bien la incidencia registrada en la última semana de la que hay datos, es alta, el virus predominante, el B, no es demasiado agresivo aunque es el que más afecta a los pequeños de 0 a 5 años que, a su vez, «con lo que interviene más el contagio en el ámbito domiciliario».

No obstante, el virus B es el menos agresivo y el primero en circular aunque luego da paso a otros tipos, como el A, que son los causantes de las gripes epidémicas que afectan más a los mayores. De los virus aislados hasta el momento, 36 eran tipo B, cuatro H3 y uno un no subtipado. Para los próximos días se espera que el predominante sea el H3 y no el H1.

Para atajar la enfermedad y minimizar el impacto del virus, Acitores insistió en la importancia de la vacunación a la que todavía podrían acceder los riojanos. A falta de estos últimos datos, a 15 de diciembre, se habían inoculado 52.638 dosis de las 65.00 adquiridas esta campaña. De todas ellas, el 80%, unas 40.000, se han suministrado a personas mayores de 60 años y el 20% a menores de entre 6 meses y 59 años, una cobertura similar a la de otros años.