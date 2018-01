El paradójico caso de Villarejo Villarejo entre los pueblos de menos de 50 habitantes de España que más compra en Amanzon cuando casi nadie tiene conexión a la Red LUIS J. RUIZ Logroño Miércoles, 10 enero 2018, 08:39

Dice Ernesto Sierra, alcalde de Villarejo, que en el pueblo no se gasta mucho en Internet. De hecho, asegura, casi nadie tiene conexión a la Red. «Aquí hay mucha gente mayor, ya jubilada», explica. A eso hay que añadir que en cuestión de cobertura móvil, Villarejo no brilla con luz propia. Es más, se queja su primer edil de que es manifiestamente mejorable. Sus 31 vecinos censados no siempre logran su objetivo teléfono en mano.

Entonces, ¿cómo es posible que Amazon asegure que Villarejo es, entre los pueblos de menos de 50 habitantes de España, el que más ha comprado per cápita en Amazon.es durante los últimos seis meses? «Pues no lo sé», dice el alcalde, que lo desvincula de la puesta en marcha de nuevos negocios, la apertura de casas rurales o un afán renovador de sus convecinos. Sobre todo porque, dice Amazon que lo que compran en Villarejo son, fundamentalmente, «secadores de pelo, lápices de ojos y papel de manualidades».

«Aquí hay tres o cuatro familias que vienen del País Vasco a pasar los fines de semana y vacaciones. Igual son ellos los que compran», concluye no demasiado convencido.