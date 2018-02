Paniego a González Menorca: «Hoy volvéis a equivocaros» El cocinero vuelve a afear las declaraciones de los responsables turísticos y a cargar contra la política del Gobierno regional: «Que La Rioja no esté en este carro de subidas generalizas en todo el país, solo demuestran mucho conformismo, muy poca ambición y mala gestión» LA RIOJA Logroño Jueves, 1 febrero 2018, 18:29

De respuesta en respuesta, el multi-premiado chef riojano Francis Paniego y las autoridades turísticas del Gobierno de La RIoja siguen enganchadas en una discusión que parece interminable. O quizá no: tras la rueda de prensa conjunta de la consejera Leonor González Menorca y el director general Eduardo Rodríguez Osés de esa mañana, ha llegado la respuesta de Paniego, en un comunicado remitido a los medios que además ha colgado en sus redes sociales. Una respuesta que termina con un "nada más que decir, empieza la temporada de nuestro hotel y toca emplearse a fondo", augurando el final de las hostilidades.

Pero mientras, antes de esa despedida, el cocinero sigue cargando contra la respuesta de las autoridades riojanas al descenso del número de turistas extranjeros en La Rioja.

"Me gustaría que alguien sea serio y asuma algo más que un disgusto personal", empieza diciendo Paniego, no sin reconocer que es consciente del "lío tremendo que se ha organizado estos días", tras la difusión de unos escritos que "se salían de la típica corrección a la que una comunidad pequeña y excesivamente autocomplaciente como la nuestra está acostumbrada".

Paniego hace una cronología de sus declaraciones en los últimos días, insistiendo en lo "indignante" que le resultó ver cómo el director general quitaba importancia a los datos de Frontur, y al 17% de turismo internacional que hay en La Rioja. "Creo que las declaraciones de Eduardo del pasado domingo fueron un gran error. Con lo fácil que hubiera sido reconocer que los datos en general y en ese segmento no habían sido buenos, reconocer que había que mejorar ese dato, lo fácil que hubiera sido ofrecerse al sector, para analizarlo todo, escucharnos y ponernos todos a trabajar".

"En mi opinión y siento enormemente disgustarte Leonor, pero hoy creo que volvéis a equivocaros. Hoy no os sirven las encuestas de Frontur, hoy preferís las del INE. Me parece bien y aun aceptando ese -1.9% con la referencia a tener en cuenta, los resultados me siguen pareciendo muy poco ambiciosos y malos, por varias razones. Principalmente porque el resto de datos nacionales son los mejores de nuestra historia, se habla de que un total 81 millonesde turistas han visitado España el pasado año. Nuestro país se ha colocado como segunda potencia turística mundial, por detrás de Francia, adelantando a EEUU. Que La Rioja no esté en este carro de subidas generalizas en todo el país, solo demuestran mucho conformismo, muy poca ambición y mala gestión. La Rioja sólo supera en turistas extranjeros a Ceuta y Melilla, las cifras de visitantes extranjeros son muy bajas y sigo creyendo que las cosas se pueden y se deben hacer mucho mejor.

Para Paniego, "el turismo en La Rioja se merece un proyecto mucho más ambicioso, que se presente al mundo mostrando con orgullo el principal rasgo diferencial de nuestro carácter, que no es otro que el vino. Ese proyecto debe ser lo suficientemente atractivo e inclusivo, como para no dejar fuera a ninguno de los atractivos que tiene la región, de norte a sur y de este a oeste.

Estos deseos, superan los personalismos de partido, nos superan a todos y exigen una respuesta y un ANÁLISIS SERIO Y PROFESIONAL y contar con todos los sectores implicados".