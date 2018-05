Palabra y orgullo de agricultor José Ángel Alegría, toda una vida en el campo. :: sonia tercero El agricultor de Tricio José Ángel Alegría recibirá el próximo lunes de manos de la ministra la Encomienda al Mérito Agrario A. GIL Miércoles, 23 mayo 2018, 09:20

Agricultor. Una profesión en 'riesgo' de extinción y que José Ángel Alegría, aunque jubilado desde hace cinco años, sigue luciendo a sus 82 con orgullo: «Empecé a trabajar en el campo a los 13 años y me jubilé con 77, así que ya está bien...», explica entre risas. Fundador de ARAG, vicepresidente de Asaja e impulsor de las interprofesionales del vino y de la remolacha recibirá el próximo lunes la Encomienda al Mérito Agrario de manos de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

El agricultor de Tricio resta en todo caso trascendencia al reconocimiento, que premia a personas y entidades por su destacada actuación en favor del sector agrario: «Si no sé nada..., sólo que tengo que estar en Madrid el próximo lunes a las nueve de la mañana y que puedo ir acompañado de dos personas».

De lo que sí sabe José Ángel Alegría es de campo y confiesa que las cosas no van bien: «La gente joven no se entera; las cosas en este sector van muy despacio y no hay relevo generacional... Mi padre decía que la casa que no se cae es aquella que se construye peseta a peseta y eso mismo es el campo, pero la gente joven no lo entiende».

Alegría lamenta además que cultivos como la patata o la remolacha sigan disminuyendo y que otros como el cereal «no renten ni para la semilla». «Nos queda el vino -continúa-, pero mucha gente ha vendido los derechos de sus padres o abuelos para sacar un dinero». «No me quiero meter... yo ya estoy jubilado, pero no pintan bien las cosas para el campo». Lamenta especialmente lo sucedido en el seno de su propio sindicato agrario, con el nacimiento de Avira y los expedientes de expulsión anunciados para varios miembros de Asaja, algunos amigos personales: «Que no me quiero meter, ni debo...», insiste, pero «claro que me duele». «No entiendo ni comparto lo que ha hecho Avira... Me da mucha pena y no quiero hablar».

No en vano Alegría fue el fundador y presidente de ARAG-Asaja hasta el 2010. Los ochenta, del siglo pasado, no fueron fáciles para los agricultores: manifestaciones, tractoradas, enfrentamientos policiales... «Los agricultores no éramos nada y mi obsesión era crear un sindicato agrario profesional y que las esferas políticas nos tuvieran en cuenta; hoy ARAG-Asaja ofrece gran cantidad de servicios por toda la región y existe conciencia agraria; de eso, sí que estoy orgulloso».