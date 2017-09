La orla de los veteranos Algunos de los egresados en la Universidad de la Experiencia, con las autoridades. :: díaz uriel La Universidad de la Experiencia graduó ayer a 51 alumnos de la décima promoción de esta formación para adultos de la UR PILAR HIDALGO Viernes, 22 septiembre 2017, 23:48

Nieves Irigaray Vidondo le iba guiando ayer a su nieta Lucía Sáenz de Cabezón Aranoa por los pasillos del edificio Quintiliano y por otros rincones del campus de la Universidad de La Rioja. Se lo conoce bien, después de tres años como alumna de la Universidad de la Experiencia y quería enseñarle las instalaciones a la joven, que este curso inicia el grado de Magisterio Infantil. Abuela y nieta no estaban solas. Les acompañaba Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor en la UR e hijo de la primera y padre de la segunda. Nieves reunió a tres generaciones de su familia porque es una de los 51 estudiantes de la décima promoción de la Universidad de la Experiencia (2014-2017) que ayer se graduó.

Por el Aula Magna del Quintiliano desfilaron para recoger su título 42 alumnos que han recibido esta formación en Logroño y 9 en Calahorra. De los 51, 33 son mujeres y los otros 18, hombres. El acto congregó al consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar; el secretario general de la UR, Javier García Turza; el teniente alcalde del Ayuntamiento de Logroño, Félix Francisco Iglesias; y al primer edil de Calahorra, Luis Martínez Portillo, entre otras autoridades.

El secretario general de la UR señaló que «la Universidad de la Experiencia trata de acercar la cultura y la investigación a estas personas que no tienen objetivos profesionales, sino de crecimiento personal, que es cuando más se puede disfrutar». Y alabó su esfuerzo y dedicación asegurando que son «los mejores alumnos». «No hay profesor que no se emocione al darles clase» ya que «aprenden por el deseo de aprender».

«He disfrutado mucho porque no sientes la presión que tienes de joven»,dijo un alumno

«Me estimula muchísimo estudiar», reconoció Nieves, quien no contenta con su graduado se ha inscrito para continuar este año en esta educación para adultos con los cursos de formación permanente. Carlos Galilea, quien actuó como portavoz de los estudiantes de Logroño, abundó en torno a que esta experiencia universitaria ha resultado muy diferente a la que en la juventud, cuando se matriculó en Ingeniería. «He disfrutado muchísimo porque no sientes la presión que de joven. Así, me he pasado tardes enteras investigando en Internet para preparar un trabajo o examen», afirmó.

Socorro Sada, quien habló en nombre de los alumnos calagurritanos, incidió en que «es una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida porque conoces a gente diferente a ti, tanto en edad como en carácter». Además de en Logroño y Calahorra, la Universidad de la Experiencia se imparte desde el pasado año en Haro y éste arranca en Arnedo.